Urdorf «Wir spannen den Bogen zwischen Altem und Neuem» – seit 40 Jahren gibt es die Heimatkundliche Vereinigung Die Heimatkundliche Vereinigung Urdorf feierte im Ortsmuseum ihren 40. Geburtstag. Es wurde auf die Geschichte zurückgeblickt – aber nicht nur.

Hans Wicki, Präsident der Heimatkundlichen Vereinigung, bei seiner Dankesrede. Bild: Isabelle Piccand

Im Ortsmuseum Urdorf wurde am Sonntag gross gefeiert. Die Heimatkundliche Vereinigung Urdorf lud zu ihrem 40. Geburtstag. Rund 70 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung an jenen Ort, wo die Geschichte der Gemeinde erlebbar wird. Möglich macht dies seit vier Jahrzehnten die Heimatkundliche Vereinigung im Auftrag der Gemeinde.

«Es sind die kleinen Alltagserlebnisse, die unsere Geschichte so interessant macht», sagte Hans Wicki, Präsident der Heimatkundlichen Vereinigung. Das Ortsmuseum sei ein Ort der Begegnung, wo Erinnerungen wieder aufleben dürfen. «Wir spannen den Bogen zwischen Altem und Neuem», so Wicki. Fragen wie «Wie hat eigentlich meine Grossmutter die Butter gemacht?» würden in der aktuellen Ausstellung «Milch, Zucker und Kafi» be­antwortet.

Wechsel im Amt der Dorfchronistin

In seiner Rede im Garten hinter dem Ortsmuseum dankte ­Wicki im Namen der Heimatkundlichen Vereinigung all den freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den Gönnerinnen und Gönnern, die diese seit 40 Jahren unermüdlich unterstützt haben oder es immer noch tun. Es sei eine Zusammenarbeit von vielen, so Wicki. Daher gehe der Dank an alle Privatpersonen, Vereine, die Stiftung Ortsmuseum Urdorf, die Gemeinde sowie an den Mitgründer, Lehrer und Dorfchronisten Christian Stamm.

Ein spezieller Dank ging auch an die langjährige Dorfchronistin Elisabeth Lüchinger, die an diesem Sonntag nach 40 Jahren im Amt verabschiedet wurde. Gleichzeitig wurde die neue Chronistin, die Historikerin Stéphanie Prieto, willkommen geheissen. Aus beruflichen Gründen konnte sie jedoch nicht an der Feier teilnehmen.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

An den Feierlichkeiten wurde auch in die Zukunft geblickt. So soll das Ortsmuseum künftig jeden zweiten Sonntag im Monat geöffnet sein. «Wir wollen das Zusammenkommen im Sinne eines Austauschs fördern und dies am liebsten mit allen Generationen», sagte Wicki.

Dazu beitragen soll auch das für den Winter geplante Projekt «100 Jahre Urdorf». Dabei soll zu jedem Jahr ein Ereignis aus Urdorf vorgestellt werden. Inputs sind willkommen. «Wir freuen uns auch hier schon auf die wertvolle Zusammenarbeit mit der neuen Chronistin Stéphanie Prieto», sagte Wicki. An Arbeit wird es den Heimatkundlern jedenfalls nicht fehlen. Es warten noch unzählige Objekte auf ihre Dokumentierung und Nummerierung.