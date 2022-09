Urdorf Weihermatt Sechs FCZ-Anhänger verhaftet nach Attacke auf GC-Fans Die Beschuldigten sollen in die Ausschreitungen am 20. August am Bahnhof Weihermatt involviert gewesen sein. Fünf von sechs sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Am Bahnhof Weihermatt sollen FCZ-Fans den anhaltenden Zug gestürmt und GC-Anhänger angegriffen haben. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Am 20. August hatten unbekannte Personen, die sich als Anhänger des FC Zürich zu erkennen gaben, beim Bahnhof Weihermatt in Urdorf Anhänger des Grasshopper Club Zürich tätlich angegriffen (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Dank umfangreicher Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft, die von der Stadtpolizei Zürich unterstützt wurden, konnten nun sechs Personen identifiziert und vergangene Woche von der Kantonspolizei verhaftet werden, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um sechs Schweizer zwischen 18 und 26 Jahren. «Sie stehen im Verdacht, an den Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein und dabei strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, Sachbeschädigungen, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weitere strafbare Handlungen begangen zu haben», heisst es weiter. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen die sechs Personen eröffnet. Für fünf von sechs hat das Zwangsmassnahmengericht zudem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Für den sechsten wurde laut der Mitteilung eine Ersatzmassnahme angeordnet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen zu den Ausschreitungen am 20. August laufen derweil weiter. In ihrer Mitteilung rufen die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft deshalb auch weiterhin Zeugen auf, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, sich mit der Kantonspolizei in Verbindung zu setzen. Die attackierten GC-Fans befanden sich am 20. August auf dem Heimweg vom Cupspiel gegen den FC Wettswil-Bonstetten. Am Bahnhof Weihermatt sind dann plötzlich FCZ-Anhänger in den Zug gestiegen. Sie sollen die Notbremse gezogen und dann GC-Fans attackiert haben. Fünf Personen sollen dabei leicht verletzt worden sein.

Die Polizei brachte die Lage anschliessend unter Kontrolle und der Zug setzte seine Fahrt rund eine Stunde nach dem Vorfall wieder fort.