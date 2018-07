Verboten ist grundsätzlich auch das Abbrennen von Feuerwerk. Allerdings kann am Nationalfeiertag in Urdorf allenfalls zumindest «Kleinfeuerwerk» in die Luft geschossen werden. Dies sei voraussichtlich auf dem Festgelände «unter Aufsicht und Kontrolle der Feuerwehr Urdorf in den dafür vorgesehenen Zonen» möglich. Dies allerdings nur, wenn der Kanton angesichts der Trockenheit nicht doch noch ein generelles Verbot erlässt.