Urdorf Über 22 Jahre im Wahlbüro: Sonja Keller wurde an der Gemeindeversammlung verabschiedet Die 63 anwesenden Stimmberechtigten wählten 30 Wahlbüromitglieder für die Amtszeit von 2022 bis 2026 und genehmigten die Jahresrechnungen 2021 der politischen Gemeinde sowie der Schulgemeinde.

Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) überreichte Sonja Keller für ihren Einsatz im Urdorfer Wahlbüro einen Strauss. Sibylle Egloff

Die erste Gemeindeversammlung seit Einführung der Einheitsgemeinde in Urdorf Anfang Jahr war traktandenmässig nicht sonderlich spektakulär. Zum letzten Mal wurden die Jahresrechnungen 2021 der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Spitzacker separat vorgestellt – beide wurden von den 63 erschienenen Stimmberechtigten bewilligt.

Die Rechnung der politischen Gemeinde schloss bei einem Aufwand von 54,14 Millionen Franken und einem Ertrag von 57,05 Franken mit einem Plus von 2,91 Millionen Franken. Auch die Schulgemeinde verzeichnete ein erfreuliches Ergebnis. Die Jahresrechnung wies bei einem Aufwand von 23,76 Millionen Franken und einem Ertrag von 24,20 Millionen Franken ein Plus von 435'000 Franken auf.

30 Wahlbüromitglieder wurden neu gewählt

Gewählt wurden an der Gemeindeversammlung 30 Wahlbüromitglieder für die Amtsdauer von 2022 bis 2026. Dabei gab es vor der Wahl noch eine Überraschung für Sonja Keller. Sie stellte sich nach über 22 Jahren im Wahlbüro nicht mehr zur Verfügung und wurde für ihr langjähriges Engagement von Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) mit einem Blumenstrauss bedacht. Ebenso verdankt wurde der Einsatz der an der Versammlung abwesenden Rose Vock, die nach über 13 Jahren das Wahlbüro ebenfalls verlässt.

Die Gemeindepräsidentin informierte, dass die scheidenden Gemeinderäte Olivier Buchs (FDP) und Adrian Stutz (SVP) zusammen mit Schulpräsidentin Irmgard Struchen (Mitte) und den Schulpflegemitgliedern an der nächsten Gemeindeversammlung im November verabschiedet werden.