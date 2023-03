Urdorf Urdorf sparte zwar Energie, aber die Kosten könnten trotzdem steigen Gemäss der Mitteilung des Urdorfer Gemeinderats konnte der Strom- und Gasverbrauch über die letzten Monate um rund 10 Prozent reduziert werden.

Die Gemeindeführungsorganisation will Anfang März mitteilen, wie es mit den aktuellen Energiesparmassnahmen weitergehen soll. Bild: Severin Bigler

Dank der in den vergangenen Monaten umgesetzten Energiesparmassnahmen habe Urdorf bei der Gemeindeinfrastruktur im laufenden Winter rund 10 Prozent Strom und Gas einsparen können, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Das zeige eine Zwischenanalyse zur Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen in Bezug auf die Liegenschaften und Sportbetriebe. Der Energieverbrauch konnte auf knapp unter 3000 Kilowatt pro Stunde gesenkt werden. In den vorherigen Jahren lag der Verbrauch stets über der 3000er-Marke. Beim Zentrum Spitzacker konnten ähnliche Resultate erzielt werden, wie die Zahlen des Urdorfer Gemeinderats zeigen.

In der Mitteilung zeigt der Gemeinderat die Entwicklung mit einem Monatsvergleich von September bis Januar für die letzten drei Jahre auf. Der Energieverbrauch war von September bis November 2022 stets höher als 2021 und 2020, sank aber ab Dezember, als die Energiesparmassnahmen durchgesetzt wurden, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich ab. Obwohl Energie gespart werden konnte, geht der Gemeinderat davon aus, dass aufgrund der steigenden Energiepreise mit Mehrkosten von bis zu 30 Prozent zu rechnen ist.

Die Wirkung von Energiesparmassnahmen ist auch in anderen Gemeinden ein Thema. So präsentierte Schlieren bereits Ende Januar eine Zwischenbilanz. Und in Dietikon ist eine Kleine Anfrage aus dem Gemeinderat hängig, in welcher der Stadtrat dazu aufgefordert wird, ebenfalls über die bisherigen Effekte zu informieren.

Wegen einer drohenden Energiemangellage hat Urdorf bereits im Juli seine Gemeindeführungsorganisation (GFO) aktiviert. Diese kommt in ausserordentlichen Lagen zum Zug. Laut der Mitteilung will die GFO Anfang März eine nächste Lagebeurteilung vornehmen und über eine mögliche Weiterführung von Energiesparmassnahmen informieren.