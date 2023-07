Urdorf Tennisclub Weihermatt hat weitere 13 Jahren Baurecht in Urdorf Urdorf hat den Baurechtsvertrag mit dem Tennisclub Weihermatt bis zum Jahr 2050 verlängert.

Auf dem Platz des Tennisclubs Weihermatt trainierten bereits viele Nachwuchstalente. Nun hat die Gemeinde den Baurchtsvertrag mit dem Tennisclub um weitere 13 Jahre verlängert. Valentin Hehli / LTA

Die Gemeinde Urdorf hat den Baurechtsvertrag mit dem Tennisclub Weihermatt um weitere dreizehn Jahre bis zum Jahr 2050 verlängert. Die Verlängerung des Baurechtsvertrags stelle sicher, dass der Tennisclub auch in den kommenden Jahren auf diesem Standort aktiv sein könne, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Tennisclub Weihermatt sei seit vielen Jahren eine wichtige Einrichtung in der Gemeinde, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen die Möglichkeit biete, Tennis als Sport zu betreiben.

«Die Gemeinde Urdorf erkennt die wichtige Rolle des Vereins bei der Förderung des Sports und der Gemeinschaft an und freut sich darauf, die notwendige Unterstützung zu bieten, um die Tennisanlagen in einem ausgezeichneten Zustand zu halten», heisst es weiter. Sowohl die Gemeinde als auch der Tennisclub hätten von der langjährigen Partnerschaft profitiert. Die Anlage umfasst mehrere Tennisplätze sowie das Clubhaus mit Restaurant. (liz)