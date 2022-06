Urdorf «Stride & Boogie Summit Urdorf»: Hans Karrer holt zum fünften Mal Weltklasse-Pianisten ins Moosmatt-Schulhaus Das Publikum kann sich am 17. Juni auf Klavier-Grössen wie Louis Mazetier aus Paris oder den Deutschen Bernd Lhotzky freuen.

Hans Karrer war 34 Jahre lang Schulverwalter an der Schule Urdorf. Der leidenschaftliche Pianist und Konzertorganisator wurde nun pensioniert. (Archivbild) Britta Gut

Am 17. Juni wird Urdorf erneut zum Zentrum des internationalen Weltklasse-Klavierspiels. Hans Karrer lädt zum fünften «Stride & Boogie Summit Urdorf» in den Singsaal des Schulhauses Moosmatt. Mit dabei ist an dieser Ausgabe ein bekanntes Gesicht. Der Schweizer Pianist und Konzertveranstalter Chris Conz beehrt den Anlass mit dem Chris Conz Trio schon zum fünften Mal. Es besteht aus dem Schlagzeuger Mario von Holten, dem Kontrabassisten Arno Schulz und dem Saxofonisten Duke Seidmann.

Zum fünften Mal mit von der Partie: Pianist Chris Conz (rechts) beehrt den «Stride and Boogie Summit Urdorf» von Hans Karrer (links) erneut mit seinem Trio. Sibylle Egloff

Erstmals in Urdorf auftreten wird der Pariser Stride-Pianist und Radiologe Louis Mazetier, der 1992 mit dem «Prix Sydney Bechet» der «Académie du Jazz» prämiert wurde. Derzeit tritt er in ganz Europa und in den USA als Solist oder Mitglied der Pariser Washboard Band auf. Mazetier hat schon mehr als 30 Alben veröffentlicht. «Er gilt als Genie in diesem Genre», sagt Hans Karrer begeistert. Der 65-Jährige ist selbst leidenschaftlicher Klavierspieler und wirkte 34 Jahre lang als Urdorfer Schulverwalter.

Neugegründeter Gönnerverein zählt bereits 30 Mitglieder

Letztes Jahr wurde er pensioniert. Als Konzertorganisator bleibt er der Gemeinde jedoch noch eine Weile erhalten. «Ich habe im Ruhestand mehr Zeit, um die Anlässe auf die Beine zu stellen», sagt er. Überdies ist es ihm gelungen, dieses Jahr einen Gönnerverein ins Leben zu rufen. Er zählt bereits 30 Mitglieder. «Das macht mich nicht mehr so abhängig von Sponsoren», sagt Karrer.

Der Pariser Stride-Pianist und Radiologe Louis Mazetier tritt zum ersten Mal in Urdorf auf. zvg

Viel Überzeugungskunst braucht Karrer aber nicht, um die Besten der Besten für seine Konzerte zu verpflichten. «Sie kommen gerne, ich muss sie nicht einmal suchen.» Der Anlass habe sich in den letzten fünf Jahren zu einer weltweit bekannten Adresse für Liebhaber des Klavierstils entwickelt, freut sich Karrer. Als Intendant des «Stride & Boogie Summit Urdorf» und auch davor als Festveranstalter der Schule Urdorf baute er sich ein grosses Netzwerk auf. Auch Karrers Gastfreundschaft trägt zum Staraufgebot bei. «Ich verwöhne meine Gäste. So hole ich sie etwa vom Bahnhof oder Flughafen ab. Vor dem Anlass dinieren wir alle gemeinsam im Mittagstisch des Schulhauses. Da baut man eine Beziehung zu den Künstlerinnen und Künstlern auf.»

Sein Göttibueb kocht das Dinner

Kulinarisch versorgt wird man von Köchen oder Caterings, die vor Ort in der Küche des Mittagstischs die Speisen zubereiten. Dieses Jahr hat Karrer seinen Göttibueb für das Musikeressen engagiert. «Er macht derzeit eine Ausbildung als Koch und sein Ziel ist, Sternegastronom zu werden. Seine Menus sind unglaublich.» Nach der Verpflegung können sich die Musiker im Aufenthaltsraum vor dem grossen Auftritt erholen.

Jazz-Pianist Bernd Lhotzky spielt auf der ganzen Welt, unter anderem auch in der Elbphilharmonie oder dem KKL. zvg

In den Genuss von Karrers Betreuung kommt am 17. Juni auch der deutsche Jazzpianist und Komponist Bernd Lhotzky. Dieser tritt auf der ganzen Welt auf und spielte unter anderem in der Münchner Philharmonie, der Elbphilharmonie in Hamburg, der Berliner Philharmonie und im KKL in Luzern. Lhotzkys Solo-Einspielungen und die Alben seines Quartetts «Echoes Of Swing» wurden mehrfach ausgezeichnet.

Besuchende kommen sogar aus Deutschland

Ebenfalls mit von der Partie ist der deutsche Boogie- und Bluespianist Stefan Ulbricht, der bereits auf zahlreichen Konzertbühnen in Deutschland, Europa und den USA am Klavier sass. 2009 wurde Ulbricht in Bremen mit dem German-Boogie-Woogie-Award «Pinetop» als bester Nachwuchspianist ausgezeichnet. Im selben Jahr begann er, die jährlich wiederkehrende Siegburger Boogie- und Jazz-Night zu veranstalten.

Die berühmten Namen haben sich herumgesprochen. Karrer hat bereits 190 Tickets für den fast dreistündigen «Stride & Boogie Summit Urdorf» verkauft. Einige Zuhörer reisen dem Veranstalter zufolge sogar extra aus Deutschland an. Platz hat es für rund 220 Personen. Karrer sagt: «Und wenn noch ein paar Personen ein Ticket an der Abendkasse suchen, werden wir sie bestimmt nicht wegschicken.»