Urdorf Seidenmalerei und Gemälde von Monet: Damit will dieses Duo die Leute ins Ortsmuseum locken Der Urdorfer Thedi Meyer und die Islisbergerin Sonja Hess stellen vom 2. bis 18. Juni gemeinsam ihre Kunstwerke im Ortsmuseum Urdorf aus. Meyer geht es dabei vor allem darum, seine Kunst erstmals den Leuten zu zeigen.

Thedi Meyer und Sonja Hess hoffen auf 50 bis 100 Besucherinnen und Besucher an ihrer Ausstellung im Ortsmuseum Urdorf. Bild: Mathias Förster

Im Ortsmuseum Urdorf herrscht an diesem Nachmittag emsiges Treiben. Sonja Hess und Thedi Meyer sind damit beschäftigt, ihre Kunstwerke aus dem Auto auszuladen, die Treppen hochzutragen, auszupacken und an einem passenden Ort aufzustellen. Morgen Freitag beginnt die an den drei darauffolgenden Wochenenden geöffnete Ausstellung der beiden Künstler mit einer Vernissage.

Für beide ist es die erste Ausstellung im Ortsmuseum Urdorf. Und für Meyer, der bereits seit 37 Jahren in Urdorf wohnt, sogar die erste überhaupt. Der 73-Jährige ist seit seiner Kindheit fasziniert von Farben und hat sein Leben lang als Chemigraf, Fotolithograf und Digitaldrucker gearbeitet. Zu seiner heutigen Leidenschaft, der Acryl- und Ölfarbenmalerei, ist er aber erst 2010 gekommen.

«Ich habe irgendwann begonnen, auf Spaziergängen gesammelte Steine zu kleinen Figuren zusammenzukleben und sie zu bemalen», erzählt Meyer. Darauf sei das Bemalen von Gänsen- und Strausseneiern gefolgt. «Meine Frau meinte schliesslich, wenn ich Figuren und Eier so schön bemalen könne, seien Bilder für mich auch kein Problem», sagt er.

Bilder mit Seidenmalerei bedeuten 80 bis 90 Stunden Aufwand

Meyers Spezialität ist das Abmalen von Gemälden berühmter Künstler – teilweise auch etwas abgeändert. «Am liebsten male ich Bilder von Albert Anker und Claude Monet ab», sagt er. Komplett seiner eigenen Fantasie sind nur einige wenige etwas abstraktere der ausgestellten Bilder entsprungen. «Eigentlich ist abstrakte Kunst aber nicht so meins», sagt er.

Sonja Hess stellt regelmässig an verschiedenen Orten in der Schweiz aus. Ihre Spezialität ist die Seidenmalerei: Mit verschieden dicken Pinseln und spezieller Seidenfarbe bemalt sie gespannte Seidenstoffe, die anschliessend vier Stunden lang mit Dampf bearbeitet werden, um die Farbe zu fixieren. Indem der Stoff dann über eine Leinwand gespannt wird, entstehen Bilder. Hess stellt aber auch Schals, Kissen und Tischsets her.

Bevor Thedi Meyer mit Acryl- und Ölfarbenbilder begann, hat er Gänse- und Strausseneier bemalt. Bild: Mathias Förster

«Die Bilder, die durch Seidenmalerei entstehen, bedeuten oft 80 bis 90 Stunden Aufwand», sagt sie. Zudem habe man kaum Möglichkeiten, allfällige Fehler zu korrigieren. Um etwas Abwechslung vom anspruchsvollen Metier zu haben, malt sie deshalb auch witzige Tierbilder mit Acrylfarben auf Holz – am liebsten Kühe und Katzen. Ihr Herz gehört aber der Seidenmalerei: «Je filigraner die Motive und die Art zu malen, desto besser», sagt sie.

Er will seine Kunst unter die Leute bringen

Zur Seidenmalerei ist Hess, die heute im aargauischen Islisberg wohnt, durch einen sechsjährigen Aufenthalt in Kenia mit ihrem Mann gekommen, der in der Hotelbranche tätig war. «Zum ersten Mal habe ich die Seidenmalerei im Rahmen eines Hotel-Animationsprogramms ausprobiert», erzählt die 70-Jährige, die lange für verschiedene Banken gearbeitet hat. Als sie später fünfzehn Jahre in Spanien wohnte, konnte sie in einem Hotel sogar selber Kurse anbieten und ihre Leidenschaft so weitergeben.

Zur gemeinsamen Ausstellung der beiden Künstler ist es durch einen Zufall gekommen. «Ich habe schon vor der Coronapandemie Interesse bekundet, im Ortsmuseum Urdorf auszustellen, irgendwann ist das aber untergegangen», sagt Hess. Meyer hat ebenfalls angefragt, und so wurde im vergangenen Herbst klar, dass die beiden gemeinsam ausstellen werden. «Mit 50 Besucherinnen und Besuchern wären wir zufrieden, mit 100 schon glücklich», sagt Hess.

Hess’ Seidenmalerei-Bilder kosten zwischen 120 und 900 Franken, die Acrylbilder zwischen 60 und 100 Franken und die Schals zwischen 40 und 90 Franken. Insgesamt stellt sie in Urdorf rund 64 Bilder und 90 Schals aus. Von Meyers rund 20 Acryl- und Ölfarbenbilder sind einige unverkäuflich, andere sind für rund 500 Franken erhältlich. «Mir geht es aber vielmehr darum, meine Kunst den Leuten einmal zeigen zu können», sagt er.