Urdorf «Sehr stolz auf diese Leistung»: Das Schaulaufen erwärmte die Herzen Der Eislaufclub Urdorf lockte etwa 400 Gäste auf die Kunsteisbahn Weihermatt.

Vergangener Freitagabend auf der Kunsteisbahn Weihermatt: In den Garderoben geht es zu und her wie in einem Bienenhaus. Sichtlich zappelig machen sich die Eisläuferinnen für ihren Auftritt zurecht. Das Kleid muss sitzen, die Frisur ebenso. Mit Schminke wird nicht gespart. Trainer Fabrizio Urso und seine Helferinnen geben letzte Anweisungen zum diesjährigen Schaulaufen. Dann bekennt er: «Es war aufgrund der erheblichen Coronaeinschränkungen eine der härtesten Saisons meines Lebens.»

Kurz nach halb acht beginnt das knapp zweistündige Schaulaufen auf dem blitzblanken Eisfeld. Die zwölf jüngsten Mädchen der Gruppe «Beginners» starten den Abend mit einer anmutigen Kür. Dann folgen die teils sehr anspruchsvollen Küren der zahlreichen weiteren Läuferinnen mit ihren farbenprächtigen und glitzernden Kostümen. Zu den Sprüngen und Pirouetten passt jeweils die ausgewählte Musik. Auf der sehr gut besuchten Tribüne – rund 400 Personen waren da – wird immer wieder fleissig geklatscht.

Trotz schwieriger Umstände «das Beste» herausgeholt

Zur Leistung des Abends bilanzierte Trainer Fabrizio Urso: «Der Eislaufclub hat unter ­Beweis gestellt, dass wir auch unter extrem erschwerten ­Umständen und sehr knappen Zeitfenstern das Beste herausholen konnten, um die Kinder glücklich zu machen. Ich bin sehr stolz auf diese Leistung unseres Vereins.»

Helena Becker, deren jüngste Tochter Nina eine wunderschöne Kür zeigte, sagte: «Die achtzig Teilnehmenden des ­Eislaufclubs Urdorf (ECU) präsentierten sehr sorgfältig ein­studierte Küren. Bei tiefen Aussentemperaturen erwärmten die Läuferinnen mit ihren kreativen Darbietungen die Herzen des sehr zahlreich erschienenen Publikums.» Sie hoffe doch sehr, dass der Eislaufclub im kommenden Jahr erneut mit einer grossen Show aufwarten werde.

Sandra Bolognese sagte in der Pause im Restaurant: «Wir sind sehr froh, dass wir den Anlass überhaupt durchführen können. Anfang Jahr hat es ja mit den Coronamassnahmen und allem Drum und Dran relativ schlecht ausgesehen.» Umso schöner sei es, dass die Show mit all den wunderschönen Kostümen den vielen Gästen und Eltern nun präsentiert werden konnte. «Für mich sind vor allem die Jüngsten einfach ‹schnügelig› und echt süss», sagte die neue Präsidentin des ECU