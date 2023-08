Urdorf Schulpräsidentin Irmgard Struchen und Sozialvorstand Olivier Buchs treten nicht mehr zu den Erneuerungswahlen an Es kommt zur Kampfwahl um die sieben Gemeinderatssitze in Urdorf. Acht Kandidaten stellen sich zur Verfügung. Auch in der Schulpflege und der Rechnungsprüfungskommission ändert sich einiges.

Dem Gemeinderat Urdorf stehen Änderungen bevor. Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen kandidieren acht Personen für sieben Gemeinderatssitze. Severin Bigler

Es stehen Wechsel in den Urdorfer Behörden an. Das zeigt der Blick auf die Liste der definitiven Wahlvorschläge für die Gesamterneuerungswahlen vom 27. März. Wieder zur Wahl antreten werden Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP), Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Die Mitte), Finanzvorstand Thomas Hächler (FDP), Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Andreas Herren (SP), Werk-, Ver- und Entsorgungsvorstand Urs Rimensberger (parteilos) sowie Liegenschaften- und Sportbetriebe-Vorstand Adrian Stutz (SVP).

Ressortwechsel hätte ihn nicht gereizt

Sozialvorstand Olivier Buchs (FDP) stellt sich nicht mehr für das Amt zur Verfügung. «Nach zwölf Jahren Behördentätigkeit, zuerst vier Jahre in der Schulpflege und danach acht Jahre im Gemeinderat, finde ich es einen guten Zeitpunkt, sich wieder anderen Themen zu widmen», sagt Buchs auf Anfrage zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik. Ein weiterer Grund sind zudem die Veränderungen aufgrund der neu eingeführten Einheitsgemeinde.

Olivier Buchs (FDP) engagiert sich seit acht Jahren im Urdorfer Gemeinderat. Zur Wiederwahl tritt er nicht mehr an. Andre Springer/zvg

«Das Ressort Soziales, dem ich vorstehe, wird es in dieser Form nicht mehr geben, da es im Rahmen der Umgestaltung der Einheitsgemeinde mit dem Ressort Gesundheit zusammengelegt wird. Ein Ressortwechsel wäre somit ein wahrscheinliches Szenario gewesen, was mich aktuell nicht gereizt hätte», sagt Buchs. Zudem finde er auch, dass ein gewisser Wandel in Exekutivgremien für Dynamik sorge.

Neu für den Gemeinderat kandidieren Urs Rüegg (FDP) und Urs Minder (parteilos). Letzterer stellt sich als Schulpräsident zur Wahl. Die aktuelle Schulpräsidentin Irmgard Struchen (Die Mitte), welche derzeit ebenso Mitglied des Gemeinderats ist, tritt nicht mehr an. Sie setzt sich seit 16 Jahren für die Schulpflege ein, acht davon als Finanzvorsteherin, vier Jahre lang als Präsidentin. Als Grund für ihren Rückzug nennt sie den grossen zeitlichen Aufwand als Schulpräsidentin.

Pandemie, Personalwechsel und Einheitsgemeinde

«Es waren vier intensive Jahre mit vielen Projekten», sagt Struchen. Dazu gehörten zum Beispiel der grosse personelle Wechsel, die Umstrukturierungen im Rahmen der Bildung der Einheitsgemeinde und die seit zwei Jahren anhaltende Pandemie, welche die ganze Schule beschäftigt. «Hätte ich keine so engagierte Schulpflege, Schulverwaltung und Schulleitungen an meiner Seite, wäre dies nicht zu leisten gewesen. Ihnen allen gebührt mein grosser Dank», sagt Struchen.

Schulpräsidentin Irmgard Struchen (Die Mitte) kandidiert nicht mehr für eine weitere Legislatur. René Boegli/zvg

Seit dem 1. Januar 2022 ist Urdorf eine Einheitsgemeinde. In der neuen Gemeindeordnung ist festgelegt, dass für das Schulpräsidium explizit eine Person gewählt wird, welche Mitglied im Gemeinderat ist und sich als Bildungsvorstand dem neuen Ressort Bildung annimmt. Die Schulpflege setzt sich zusammen mit dem Bildungsvorstand neu aus sieben statt wie bisher aus neun Personen zusammen.

Neben Schulpräsidentin Irmgard Struchen verzichten auch Vizepräsident Roger Schmidinger (SVP), Theres Seiler Brühwiler (EVP), Christa Büchel (FDP), Emine Osmani (SP) sowie Salvatore Valenti (EVP) auf eine weitere Legislatur. Erneut antreten werden Schulpfleger Jürg Rimann (GLP) und Schulpflegerin Besarta Berisha Cakolli (SP). Ebenso zur Verfügung stellt sich die bisherige Schulpflegerin Barbara Meerwein (FDP). Sie verpasste jedoch die Anmeldefrist, die vom 14. Oktober bis 9. Dezember dauerte, und wird daher nicht auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen aufgeführt. Sevinç Candan-Ince (SP), Bernhard Hochuli (parteilos) sowie Jan Voregger (SVP) wollen sich neu für die Schulpflege engagieren.

Die Sitze in der RPK sind umkämpft

Neu gewählt wird auch die Rechnungsprüfungskommission. Hier kommt es zur Kampfwahl. Sieben Kandidaten stellen sich für fünf Sitze zur Verfügung. Wieder zur Wahl antreten werden Präsident Emanuele Agustoni (FDP) sowie Markus Binder (SVP) und André Fischer (Die Mitte). Nicht mehr kandidieren werden Daniel Suter (EVP) und Frédéric Chanson (FDP). Agron Beqiri (SP), Beatrice Kleiner Minder (parteilos), Marco Menger (Die Mitte) und Stephan Rothmund (GLP) bewerben sich neu um das Amt.

Für die vierköpfige Sozialkommission kandidieren derzeit nur drei Personen. Es sind dies Jacqueline Rechsteiner Brandenberger (Die Mitte, bisher), Regina Camenzind (parteilos, neu) sowie Vera Wyss (SP, neu). Nicht wieder antreten werden Gerhard Meili (SP), Olivia Eberle (SVP) und Urs Rüegg (FDP). Letzterer lässt sich als Kandidat für den Gemeinderat aufstellen.

Eine Kandidatur fehlt

Ebenso gewählt wird am 27. März die evangelisch-reformierte Kirchenpflege. Eine weitere Amtsperiode antreten wollen Präsidentin Nicole Raisle Messmer, Karin Binder, Urs Habegger, Erich Schwaninger und Thomas Senn. Axel Mathis und Urs Luginbühl verzichten auf eine erneute Kandidatur. Neu stellt sich Sarah Hack zur Verfügung. Somit fehlt eine Kandidatin oder ein Kandidat, um die siebenköpfige Kirchenpflege zu komplettieren.