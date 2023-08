Urdorf Sauna und Dampfbad in der Zentrumshalle werden geschlossen Weil die Sauna und das Dampfbad ihr Lebensende erreicht haben, müssen sie geschlossen werden. Ob es einen Ersatz geben wird, will die Gemeinde im Rahmen der Immobilienstrategie der Gemeinde «Urdorf 2030 +» eruieren.

Bald um eine Attraktion ärmer: Sauna und Dampfbad werden in der Urdorfer Zentrumshalle aus Altersgründen schon bald geschlossen. Bild: zvg

«Der Gemeinderat Urdorf muss bekannt geben, dass die Sauna und das Dampfbad in der Sportanlage Zentrum Spitzacker aufgrund ihres Alters und ihrer technischen Einschränkungen am 21. August 2023 geschlossen werden.» Diese Mitteilung der Gemeinde Urdorf dürfte so manchen Schwitzfreudigen und Dampfbadenden einen Stich ins Herz versetzt haben. Grund für die Schliessung: «Nach 15 Jahren Betrieb hat die Sauna das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und auch das Dampfbad, das bereits über 30 Jahre in Betrieb ist, müsste entweder ersetzt oder umfassend renoviert werden.» Eine technische Überprüfung während der Sommerferien habe diesen Umstand ebenfalls bestätigt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Einige Komponenten und Anlageteile wie Sitzflächen, Abdichtungen, Wände und Beleuchtung seien verbraucht und hätten bereits zu Beschwerden von Saunagästen geführt. «Darüber hinaus entsprechen die bestehenden Anlagen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik und der heutigen Energiestandards», schreibt die Gemeinde weiter.

Gemeinde wird über entsprechende Entschädigungen informieren

Die Entscheidung, die Sauna und das Dampfbad zu schliessen, sei durch den Gemeinderat Urdorf getroffen worden, um die Sicherheit und den Komfort der Gäste zu gewährleisten. Eine weitere Nutzung der Anlagen wäre mit steigenden Risiken und einem erhöhten Energieverbrauch verbunden.

Noch ist nicht klar, ob in Urdorf ein Ersatz entstehen wird. Die Bedarfsprüfung einer möglichen nachfolgenden Sauna- und/oder Dampfbadlösung soll nun im Rahmen der gemeindeeigenen Immobilienstrategie «Urdorf 2030 +» erfolgen. «Falls Bedarf vorhanden sein sollte, soll dies in die Variantenplanung einbezogen und mögliche Kostenfolgen aufgezeigt werden.»

In ihrer Mitteilung bedankt die Gemeinde Urdorf sich bei den Saunagästen für ihr Verständnis und ihre Treue bedanken. Abonnentinnen und Abonnenten der Saunaanlage werden in den nächsten Tagen schriftlich über eine Entschädigung für ihre frühzeitig beendeten Abos informiert. (liz)