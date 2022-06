Urdorf Rapper Vaito gelingt in der Heimat die Generalprobe Der 23-jährige Musiker trat am Donnerstag auf dem Urdorfer Luberzenareal auf – bald steht er am Stolze Open Air in Zürich auf der Bühne.

Der Urdorfer Rapper Vaito trat auf dem Luberzenareal in Urdorf auf. Tobias Eggenberger

Seit Anfang April kann man sich auf dem Urdorfer Luberzenareal nicht nur verpflegen, sondern auch regelmässig Konzerte besuchen. Am Donnerstagabend war es wieder so weit. Vaito sorgte für mächtig Stimmung. Mit einem lauten «Urdorf, was lauft?» eröffnete der 23-jährige Urdorfer Rapper, Produzent und Mitbegründer des Musiklabels VR-Entertainment seine One-Man-Show. Er agierte als Rapper und DJ zugleich.

Zu Beginn forderte er die Besucherinnen und Besucher mit den Songzeilen «You Gotta Chill» dazu auf, sich mal zu entspannen. Er selbst entspannte während seines Auftritts aber keineswegs. Mit viel Energie und Leidenschaft performte er seine Songs. Die Energie, die er beim Rappen ausstrahlte, war ansteckend. Seine «Everybody say Vaito!»-Rufe wurden im Verlaufe des Auftritts immer lauter vom Publikum erwidert. Und beim Song «Back And Forth» bewegten sich seine Fans zum Takt vor und zurück.

In einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen

Gewisse Songs haben auch eine persönliche Geschichte, wie Vaito im Anschluss an seinen Auftritt verriet. In «I Was Twelve» geht es darum, dass er bereits mit zwölf Jahren wusste, dass er später hauptberuflich Musik machen will. Er sei in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen, was dazu geführt habe, dass er sich sehr früh mit Musik beschäftigt habe.

Der Auftritt auf dem Luberzenareal war sozusagen eine Generalprobe für Vaito, wird er doch am 10. Juni am Stolze Open Air in Zürich auftreten. «Ich freue mich sehr auf das Festival. Es ist das erste Open Air, auf dem ich spielen kann.» Sein grosses Ziel sei es, dort zu crowdsurfen, also von der Menge durch den Zuschauerraum getragen zu werden.

Doch auch Auftritte in Urdorf scheinen gefragt zu sein. «Die Plätze für einen Auftritt auf dem Luberzenareal in diesem Jahr sind mittlerweile fast vollständig besetzt. Besonders erfreulich ist das grosse Interesse von Musikerinnen und Musikern, die in Urdorf wohnen oder arbeiten», sagte Martin Büchi von der Kulturkommission Urdorf.