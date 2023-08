Urdorf Juniorentrainer Timmy Huang: «Tischtennis hat etwas Meditatives» Timmy Huang ist seit einem Jahr Jugendobmann beim Tischtennis-Club Urdorf, wo er auch Jugendliche trainiert. Sein Vorbild ist ein chinesischer Tischtennis-Star.

«Tischtennis ist eine sehr feine und technische Sportart», sagt Timmy Huang. Bild: Alex Spichale

Eine Handvoll Jugendliche habe sich in der Weihermatthalle in Urdorf eingefunden. Es ist 18 Uhr an einem Freitagabend. Auf dem Programm steht Tischtennis-Training. «Heute schauen wir uns Unterschnitt, Topspin und Seitenschnitt an», sagt Timmy Huang, Jugendobmann beim Tischtennis-Club Urdorf (TTC). Zur Demonstration nimmt er einen Volleyball in die Hand: «Wenn ich den Ball mit dem Schläger unten treffe, so dreht er sich rückwärts. Anders als beim Topspin. Da schneide ich den Ball oben an und er rotiert nach vorne.» Die fünf Knaben schauen gespannt und aufmerksam zu und setzen die Theorie gekonnt um.

Eine kunterbunte Truppe

Seit einem Jahr ist der 26-Jährige beim TTC Jugendobmann, davor war er Jugendtrainer. Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der Trainings, die Kommunikation mit den Eltern der Spieler und die Integration der Jugendlichen ins Vereinsleben. In erster Linie bringt er den jungen Leuten aber Tischtennis bei. Dies macht er zusammen mit zwei anderen Trainern. «Es ist schön zu sehen, wie unsere Schüler mit jedem Mal besser werden. Unser Ziel ist, den Jugendlichen die verschiedenen Techniken weiterzugeben. An den Matchs coachen wir sie und feuern sie an», sagt er. Die Jugendlichen sind zwischen sieben und achtzehn Jahre alt. «Es ist eine kunterbunte Gruppe und deshalb umso toller zu beobachten, wie alle miteinander harmonieren», sagt Huang.

Das Jugendtraining findet jeweils am Freitag von 18 bis 19.45 Uhr statt. Am Montag und Mittwoch gibt es freie Trainings, in die auch erwachsene Mitglieder kommen und gegeneinander antreten können.

Obwohl er so leidenschaftlich unterrichtet, hat auch Huang selbst noch nicht völlig ausgelernt. «Momentan verbessere ich meine Technik. Ich versuche, kraftvoller zu spielen und den Ball an einem besseren Punkt zu treffen», sagt er. Die Spieler werden in Klassen unterteilt. A ist die höchste, D die tiefste. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen sind laut Huang sehr gross. Er selber spielt auf Niveau D. Huang beschreibt seinen Stil als offensiv. Sein Vorbild ist der chinesische Tischtennis-Star Xu Xin. Er ist Linkshänder und spielt im Penholder-Stil. Das ist die typisch chinesische Griffart. Dabei wird der Schläger wie ein Stift gehalten. Huang spielt auf dieselbe Weise.

In Schlieren aufgewachsen, jetzt in Urdorf wohnhaft

«Tischtennis ist eine sehr feine und technische Sportart. Die Kunst besteht darin, den Ball sowohl durch präzise als auch starke Bewegungen im Spiel zu halten. Wichtig dabei sind Koordination, Reaktion und Spieltechnik. Auch Taktik ist wichtig», sagt Huang. Daneben spiele die Erfahrung eine grosse Rolle. «Der Sport verbindet die unterschiedlichen Altersklassen. Jeder kann gegen jeden spielen», sagt er. Am meisten gefalle ihm das Einspielen: «Durch die monotonen Bewegungen entsteht eine Art Rhythmus, ein Hin und Her. Dadurch hat Tischtennis etwas Meditatives», sagt er.

Huang ist in Schlieren aufgewachsen und hat chinesische Wurzeln. Er ist als Architekt tätig und wohnt seit zwei Jahren in Urdorf. Im Alter von elf Jahren kam er das erste Mal mit Tischtennis in Berührung. Von seinem Vater hat er gelernt, den Schläger in der chinesischen Art zu halten. «Im Klassenlager in der 5. Klasse haben wir Rundlauf gespielt. Dadurch bin ich mit dem Sport dann richtig vertraut geworden. Mit 15 Jahren bin ich schliesslich dem TTC beigetreten», sagt er.

Für seine Tischtennis-Karriere hat er vor allem ein Ziel. Er will möglichst lange und verletzungsfrei spielen und den Spass nie verlieren. «Ausserdem möchte ich den Jugendspielern weiterhin spielerisch meine Technik beibringen», sagt er.