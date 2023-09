Urdorf FDP und SVP kritisieren die Einführung von Tempo 30 in Häppchen

Dass der Urdorfer Gemeinderat «ohne ganzheitliches und transparentes Konzept» Tempo 30 einführt, stört die beiden SVP- und FDP-Ortsparteien. In einem Brief an den Gemeinderat haben sie ihren Unmut kundgetan und fordern von der Exekutive Antworten.