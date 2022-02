Urdorf Nicht genug Kandidaten für die Schulpflege: Darum ist Barbara Meerwein nicht auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen aufgeführt Insgesamt war Barbara Meerwein (FDP) schon 15 Jahre lang für die Urdorfer Schulpflege tätig. Jetzt hätte sie ihr Amt eigentlich abgeben wollen. Weil es nicht genug Kandidatinnen und Kandidaten gab, tritt sie aber erneut an.

Wird wohl bald viele neue Gesichter begrüssen: das Urdorfer Gemeindehaus. Severin Bigler

Der Gemeinde Urdorf stehen bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. März für die Legislaturperiode 2022 bis 2026 einige grosse Veränderungen bevor. Nicht nur kämpfen acht Personen um die sieben Gemeinderatssitze, auch die Schulpflege soll ein neues Gesicht erhalten. Mit der Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Januar ist die neue Bestimmung in Kraft getreten, dass die Schulpflege neu sieben statt neun Mitglieder hat. Die Person, die das Präsidium innehat, ist als Bildungsvorstand auch im Gemeinderat vertreten.

Im März verzichten Schulpräsidentin Irmgard Struchen (Mitte), Roger Schmidinger (SVP), Theres Seiler Brühwiler (EVP), Christa Büchel (FDP), Emine Osmani (SP) und Salvatore Valenti (EVP) auf eine erneute Kandidatur. Jürg Rimann (GLP), Besarta Berisha Cakolli (SP) und Barbara Meerwein (FDP) treten wieder an. Neu wollen sich zudem Sevinç Candan-Ince (SP), Bernhard Hochuli (parteilos), Jan Voregger (SVP) und Urs Minder (parteilos) in der Schulpflege engagieren, Letzterer als Präsident.

Grund war nicht die verpasste Anmeldefrist

Dass Barbara Meerwein auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen nicht als Kandidatin aufgeführt wird, liegt nicht daran, dass sie die Anmeldefrist vom 14. Oktober bis 9. Dezember verpasst hat. Dies stellte sie nachträglich richtig. Die 64-Jährige war bereits von 2000 bis 2005 und von 2006 bis 2010 Schulpflegerin und ist seit 2016 wieder im Amt, hat also schon einige Comebacks hinter sich. Von 2010 bis 2014 war sie zudem Gemeinderätin.

Insgesamt war Barbara Meerwein (FDP) schon 15 Jahre lang für die Urdorfer Schulpflege tätig. zvg

Jetzt hätte Meerwein ihr Amt eigentlich endgültig abgeben wollen, um jüngeren Eltern Platz zu machen und die Mitgestaltung der Schule Urdorf zu ermöglichen. So entschloss sie sich, nicht mehr bei den Wahlen anzutreten. Da sich jedoch nicht genügend Kandidierende zur Wahl stellten, habe sie sich «auf Anfrage hin und aus Freude am Amt» erneut entschlossen zu kandidieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es sei ihr wichtig, die Schule darin zu unterstützen, «Bewährtes auch in neuen Strukturen beizubehalten und eine gute Schulkultur zu pflegen.»

Vor diesem Hintergrund scheint klar zu sein: 2026 wird Meerwein nicht mehr kandidieren – sofern sich genügend andere Kandidatinnen und Kandidaten für die sieben Sitze in der Schulpflege zur Wahl stellen.