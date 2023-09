Urdorf Neue Ausstellung im Ortsmuseum: Diesmal steht der Sport im Fokus Die Heimatkundliche Vereinigung Urdorf eröffnet am kommenden Sonntag, 10. September, im Ortsmuseum eine neue Ausstellung mit dem Namen «Urdorf – Sportdorf seit 1679».

Auch ein Thema in der Ausstellung: der vor einem Jahr eröffnete Kunstrasen bei der Fussballanlage Chlösterli. Bild: Henry Muchenberger (Urdorf, 19. 3. 2023)

Zwischen 14 und 16 Uhr können Interessierte am Sonntag eintauchen in die reiche Geschichte des Sports im Dorf. Gegliedert ist die Ausstellung in vier Themenbereiche. Neben «Events und Sportanlässe», «Geschichte des Sports» und «Erfolge von Urdorfer Sportlerinnen und Sportlern» geht es auch um «Sportstätten in Urdorf». Hier erfährt man beispielsweise, dass bereits im Jahr 1679 – also vor rund 350 Jahren – mit dem Schützenstand die erste Sportstätte eröffnet worden ist. Die neueste Errungenschaft ist der Kunstrasen bei der Fussballanlage Chlösterli, welcher letztes Jahr dem Betrieb übergeben werden konnte.

Nicht nur für Hobby-Gümmeler interessant ist das Thema «Tour de Suisse 1984». Vor nunmehr 39 Jahren startete die grösste Landesrundfahrt der Schweiz in Urdorf und ist jenen, die live dabei waren, immer noch präsent. Kurz: Wer sich für Sport generell und für das Geschehen in Urdorf im Speziellen interessiert, ist an dieser Ausstellung bestens aufgehoben.