Urdorf Nach zwei Jahren ohne die fünfte Jahreszeit: Die Clique Schäflibach führt ihre Fasnacht durch Am Donnerstagabend fiel die Entscheidung der Urdorfer Clique Schäflibach, dass die Fasnacht 2022 stattfinden soll. Die Organisatoren rechnen damit, dass bis Anfang März die Coronaregeln weitestgehend fallen.

So fröhlich ging es am letzten Urdorfer Fasnachtsumzug 2019 zu und her. Dieses Jahr soll die Fasnacht endlich wieder stattfinden. Christoph Merki

Die Urdorfer Fasnacht 2022 findet statt. Das hat die Clique Schäflibach am Donnerstagabend entschieden und am Freitag bekanntgegeben. Nachdem die Fasnachtseröffnung mit der Inthronisation des neuen Schirmherrn vom 15. Januar coronabedingt ins Wasser fiel, soll nun am 5. März um 14.31 Uhr der grosse Fasnachtsumzug mit Start beim Alterszentrum Weihermatt stattfinden. Am 4. März ab 20 Uhr steigt zudem die Fasnachtseröffnung und am 5. März ab 20 Uhr die Fasnachtsparty mit dem Maskenball in der Zentrumshalle. Am 6. März folgt der Kindermaskenball um 14 Uhr in der Zentrumshalle. Die Fasnacht wird mit der Uslumpete am 11. März um 18 Uhr beim Restaurant Steinerhof und dem Konfettibegräbnis am 12. März am gleichen Ort um 11.11 Uhr beendet.

«Wir sind zuversichtlich, dass die aktuellen Massnahmen bis Anfang März weitestgehend fallen werden», schreibt die Clique Schäflibach in einer Mitteilung. Ausschlaggebender Grund für den Durchführungsentscheid sei der vielversprechende Bundesratsbeschluss vom Mittwoch gewesen, sagt Zeremonienmeister Daniel Leutwiler auf Anfrage. «Wir haben den Vorteil, dass unsere Fasnacht spät ist. Mitte Februar wissen wir dann ganz genau, was Sache ist.» Am 16. Februar könnte der Bundesrat alle geltenden Coronamassnahmen fallenlassen. Für die Clique Schäflibach sei immer klar gewesen: «Wenn wir können, wollen wir die Fasnacht unbedingt durchführen», sagt er.

Organisatoren wollen nichts aufs Spiel setzen

Bei den Organisatoren herrscht nun grosse Freude: «Es ist schön, dass es mit der Fasnacht wieder in eine gute Richtung geht», sagt Leutwiler. Schliesslich sei Fasnacht Kultur. Und diese habe in den letzten zwei Jahren, in denen die fünfte Jahreszeit ausgefallen ist, gelitten. «Wir wollen, dass die Urdorferinnen und Urdorfer die Fasnacht wieder zelebrieren dürfen», sagt er. Er sei zuversichtlich, dass die Fallzahlen bis Anfang März noch sinken werden. «Wir werden uns natürlich an alle Vorgaben des BAG halten und sind uns unserer Verantwortung bewusst.» Die Clique Schäflibach sei guten Mutes bezüglich der Fasnacht 2022, wolle aber mit einer Durchführung auch nichts aufs Spiel setzen.

«Wir rechnen damit, den geplanten Umzug vom 5. März ohne signifikante Massnahmen durchführen zu können», heisst es in der Mitteilung der Clique Schäflibach. Die übrigen Fasnachtsanlässe könnten aber an Bedingungen geknüpft sein: «Wir gehen zwar nicht davon aus, aber es könnte sein, dass wir die Anlässe in Innenräumen mit der 2G-plus-Regel durchführen müssen», sagt Leutwiler.

Auch dieses Jahr soll es in Urdorf Fasnachtsfenster geben

Bald wird die Clique Schäflibach die befreundeten Cliquen und Guggen, die am Urdorfer Umzug teilnehmen sollen, über ihre Entscheidung informieren. «Wir haben schon seit längerem Anmeldungen für den Umzug, rechnen aber damit, dass jetzt noch weitere hinzukommen», sagt Leutwiler. Von einigen befreundeten Vereinen habe er schon sehr positive Rückmeldungen erhalten. «Sie finden es sensationell, dass unsere Fasnacht stattfindet, und unterstützen unsere Entscheidung.»

Zusätzlich zur Fasnacht im März veranstaltet die Clique Schäflibach wie bereits die letzten beiden Jahre wieder eine Fasnachtsfensteraktion. Urdorferinnen und Urdorfer sind dazu aufgerufen, ein Fenster, ihren Garten oder ihr Haus fasnächtlich zu gestalten, und können sich noch bis am 18. Februar anmelden. Die Fasnachtsdekoration muss am 19. Februar stehen und bis am 12. März bestehen bleiben. Am selben Abend wird die Jury bekanntgeben, welche drei Fasnachtsfenster sie am meisten überzeugt haben. Die drei Glücklichen erhalten einen Preis von 300, 200 und 100 Franken.