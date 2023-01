Urdorf Limmattalbahn-Unfall zum Dritten: Diesmal krachte sie auf der Kreuzung Urdorf-Nord in einen ahnungslosen Autofahrer Am Dienstagmittag ereignete sich bereits der dritte Unfall mit der Bahn, die noch nicht einmal einen Monat unterwegs ist. Diesmal spurte ein ausländischer Autofahrer falsch ein.

Hier passierte es: Der Autofahrer, der den Unfall verursachte kam aus Richtung Schlieren (rechts) und wollte nach Urdorf (unten) abbiegen, erwischte dann aber die Tramspur statt die Strasse. zvg/Michael Briner/Aargau Verkehr AG

«Infolge Unfall mit Strassenfahrzeug ist auf der Linie 20 zwischen Dietikon Bahnhof und Schlieren Geissweid mit Ausfällen zu rechnen», twitterte am Dienstagmittag die Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA). Wie AVA-Sprecher Michael Briner auf Anfrage sagt, ereignete sich der Unfall um 12.30 Uhr bei der Kreuzung Urdorf-Nord. Diese befindet sich in Urdorf an der Grenze zu Dietikon auf einer Brücke über die Autobahn A3/A4, die an dieser Stelle für ihre Staus bekannt ist.

Beim Unfall kollidierte die Limmattalbahn mit einem Personenwagen. «Das Auto kam von Schlieren und fuhr auf der Abbiegespur der Bernstrasse Richtung Urdorf. Diese Abbiegespur erhält grünes Licht, wenn wir die Kreuzung überqueren. Der ausländische, wohl ortsunkundige Autolenker spurte jedoch falsch ein, fuhr auf unsere Tramspur und kollidierte mit unserer Stadtbahn», sagt AVA-Sprecher Briner. Es sei Blechschaden am Auto und an der Stadtbahn entstanden, aber niemand sei verletzt worden.

Bisher alle Unfälle ohne Verletzungen

Seit dem Betriebsstart der neuen Stadtbahn am 11. Dezember 2022 ist die neue Bahn mit der Liniennummer 20 bereits das dritte Mal mit einem Auto kollidiert, wie Briner weiter sagt. Alle drei Unfälle geschahen laut Briner aber «erfreulicherweise ohne Verletzungen seitens der Beteiligten».

In Schlieren wird zu oft das Rotlicht missachtet

Der erste solche Unfall ereignete sich am 19. Dezember um 20.46 Uhr im Schlieremer Gebiet Reitmen, weil ein Autofahrer das Rotlicht missachtete. Gleichenorts krachte es auch am 24. Dezember um 10.47 Uhr, weil wiederum ein Autofahrer das Rotlicht missachtet hatte. Da beim neuerlichen Unfall am Dienstag, 3. Januar, der Autofahrer falsch eingespurt ist, lässt sich sagen, dass immer die Autolenker die Unfälle verursachten.

Auch war die Limmattalbahn schon mehrmals blockiert, weil sich unabhängig von ihr Verkehrsunfälle im Gleisbereich ereigneten. Deshalb konnte die Bahn dort dann jeweils temporär nicht mehr durchfahren.