Urdorf «Ein Leiter, der viel bewegen wird»: Der neue Polizeikommandant hat seinen Eid abgelegt Der neue Kommandant der Gemeindepolizei Urdorf, Marc Wyss, wurde am Montag feierlich vereidigt. Am 1. Januar 2023 wird die neue Kommunalpolizei ihren Dienst aufnehmen.

Strahlende Gesichter bei der Vereidigung: Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP) und der neue Polizeikommandant Marc Wyss. Bild: Andrea Zahler

Jetzt ist es offiziell: Marc Wyss wurde als neuer Kommandant der Gemeindepolizei Urdorf vereidigt. Der feierliche Akt fand am Montag in Anwesenheit von Vertretern der Kantonspolizei Zürich und der Gemeinde im Urdorfer Gemeindehaus statt. «Ich freue mich, dass Urdorf bald wieder eine eigene Gemeindepolizei haben wird», sagte Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP), der in seinen 29 Jahren im Amt zum ersten Mal eine Vereidigung durchführte.

Die neue Kommunalpolizei wird ab dem 1. Januar 2023 im Dorf für Ruhe und Ordnung sorgen. Marc Wyss hat seine Stelle als Leiter aber schon am 1. Juni 2022 angetreten und ist seither mit dem Aufbau der Gemeindepolizei beschäftigt. Deren Start steht mittlerweile fast nichts mehr im Wege: Fünf der sechs Stellen sind besetzt, der Posten ist eingerichtet und auch das künftige Dienstauto, ein Volvo XC90, steht bereit.

Vereidigung ist ein emotionaler Moment

Bis dato ist die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf für die Sicherheit der Gemeinde zuständig. Anfang 2021 wurde bekannt, dass die Gemeinde Urdorf den Anschlussvertrag mit der Stadt Schlieren zur Führung einer gemeinsamen Kommunalpolizei auf Ende 2022 gekündigt hatte. Mit einer eigenen Kommunalpolizei will die Gemeinde vor allem erreichen, dass die Polizei wieder näher an der Bevölkerung ist.

Thomas Hächler las vor, was der Eid alles beinhaltet. Andrea Zahler

«Mit Marc haben wir einen dynamischen Leiter gefunden, der viel bewegen wird», sagte Hächler weiter. Insbesondere sei es für ihn nicht einfach gewesen, in diesen schwierigen Zeiten genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Der 42-jährige Wyss aus Oberwil-Lieli war zuvor zehn Jahre für die Stadt- und danach fast acht Jahre für die Kantonspolizei Zürich tätig. Seinen neuen Arbeitsort kennt er vor allem durch sein Hobby: Er spielte nämlich oft Hockey auf dem Urdorfer Eisfeld.

Mit der Vereidigung am Montag wurde Wyss' neue Position offiziell. Er gelobte dem Finanz- und Sicherheitsvorstand unter anderem, seine Aufgabe gewissenhaft und unvoreingenommen auszuführen. Bekräftigt wurde dies mit einem Handschlag. «Eine Vereidigung ist immer ein ganz besonderer, emotionaler Moment und gehört einfach dazu», sagte er im Anschluss beim Anstossen.