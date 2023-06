Urdorf «Landesverräter» Ernst S. im Urdorfer Wald – in der Nacht auf Samstag fallen Schüsse für einen Kinofilm Regisseur Michael Krummenacher dreht zurzeit einen Film über das Leben von Ernst Schrämli, der während des Zweiten Weltkriegs wegen Landesverrat verurteilt wurde. Dieses Wochenende finden Dreharbeiten im Urdorfer Wald statt.

Der Urdorfer Wald kommt bald gross ins Kino. Bild: Alex Spichale

«Landesverräter» heisst der Kinofilm, für den die Contrast Film GmbH zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr, Dreharbeiten im Urdorfer Wald durchführt. Die Gemeinde hat die Dreharbeiten laut einer Mitteilung bewilligt. Gedreht wird nahe der Kreuzung von Kleibersmättelistrasse und Hegiweg, unweit der Grenze zu Uitikon. Zeitweise kommt es zu Lärm: Gewehre mit Schreckschusspatronen werden im Einsatz sein.

1942 zum Tod durch Erschiessen verurteilt

Der Kinofilm handelt von Ernst Schrämli, der für die Nazis in der Schweiz spionierte und 1942 als Landesverräter zum Tod verurteilt und erschossen wurde. Das Todesurteil stand oft in der Kritik, unter anderem weil der junge Schrämli ein kleiner Fisch gewesen sei.

Die Produktionsfirma fasst den Inhalt des Films wie folgt zusammen:

«Die Schweizer Kleinstadt St.Gallen im Zweiten Weltkrieg: In der Hoffnung, seiner ärmlichen Herkunft zu entkommen, gerät der Herumtreiber und Tagträumer Ernst Schrämli, 19, unter den Einfluss des Nazi-Geheimagenten August Schmid, 45. Der im Deutschen Konsulat tätige Spion stellt dem musikalisch begabten Ernst eine Gesangskarriere in Berlin und ein Leben auf den grossen Bühnen in Aussicht. Um das deutsche Visum zu erhalten, lässt sich Ernst überzeugen, den Deutschen mit militärischen Informationen zur Schweiz zu versorgen.

Doch Ernsts Spionagetätigkeit wird bald zur echten Gefahr und fliegt auf. Schmid hat ihn von Anfang an getäuscht und Ernst gelingt es nicht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er wird als Landesverräter zum Tode verurteilt und mittels Erschiessung durch Mitglieder seiner ehemaligen Truppe in einem Wald hingerichtet. Die Männer, die ihn dazu verleitet haben und dabei auch ihre eigene Karriere verfolgen, kommen hingegen mit einem blauen Auge davon. Und so stellt sich die Frage: Wer sind in der offiziell neutralen Schweiz die eigentlichen Verräter?»

Am Werk ist ein mehrfach ausgezeichneter Regisseur

Die Regie führt Michael Krummenacher. Er wurde 1985 in Schwyz geboren und hat sich sein Film-Know-how in New York und München geholt. 2009 hat er mit «Hinter diesen Bergen» seinen ersten Langspielfilm realisiert. 2015 erhielt er für den Film «Heimatland» nach der Uraufführung in Locarno mehrere nationale und internationale Auszeichnungen. 2020 erhielt er zudem für die «Sky»-Serie «Acht Tage» den Deutschen Fernsehpreis für den «Besten Mehrteiler».

Regisseur Michael Krummenacher. Bild: Manuela Jans-Koch (Zürich, 23.9.2022)

Krummenachers neuer Film «Landesverräter» wird in Zürich und Umgebung, Diesbach GL, Chur, St Gallen und Lichtensteig SG gedreht. Die Dreharbeiten sind im Mai gestartet und dauern noch bis Juli. Die Produktionsfirma Contrast Film hat schon zahlreiche Preise gewonnen und hat unter anderem mehrere Folgen des Schweizer «Tatort» produziert. Der Film «Landesverräter» wird finanziert vom Bundesamt für Kultur, der Zürcher Filmstiftung, dem Schweizer Fernsehen SRF und dem Amt für Kultur des Kantons St.Gallen.