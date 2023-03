Urdorf Katholische Kirche hat Sänger aus Russland eingeladen – auch eine Kollekte für sie ist geplant Andernorts wurden Auftritte russischer Künstler abgesagt. In Urdorf heisst die katholische Kirche nun aber das St. Petersburger Männerensemble willkommen.

Das Bruder-Klaus-Fenster in der katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf. Severin Bigler / Archiv

Die katholische Kirche Urdorf erhält Besuch aus dem russischen St. Petersburg. So findet am nächsten Sonntag, 19. März, um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf ein Festgottesdienst zum Gedenktag des heiligen Josef statt. «Das St. Petersburger Männerensemble singt Lieder aus der russisch-orthodoxen Liturgie. Nach der Messe geben die vier Männer ein Konzert mit den bekanntlich sehr schönen und kunstvollen russischen Volksliedern», kündigt die Urdorfer Kirche hierzu an.

Der Eintritt sei frei, aber es gebe eine Kollekte, die an das Männerensemble gespendet werde; als Richtpreis gilt 20 Franken. Die katholische Kirche schreibt auf ihrer Website:

«Wir freuen uns auf diesen besonderen kulturellen Austausch und auf zahlreiche Besucher.»

Die Freude teilen wohl nicht alle Urdorfer Katholiken. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind russische Künstlerinnen und Künstler und russische Sportlerinnen und Sportler vielerorts nicht mehr erwünscht. Ein Beispiel: Seit Februar 2022 wurden verschiedene Konzerte der russisch-österreichischen Opernsängerin Anna Netrebko abgesagt. Auch am Opernhaus Zürich wurde sie gewissermassen zur persona non grata.

Anna Netrebko. Luca Bruno / AP / Key

Das St. Petersburger Männerensemble besteht aus Kirill Sokolov, Sergey Shapinskiy, Andrei Volikov und Vadim Smantser. Sie sind, vor allem vor dem Krieg, schon mehrfach in der Schweiz aufgetreten.