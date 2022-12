Urdorf Kategoriensiege und Vizetitel: Eiskunstläuferinnen überzeugen am Glattal-Cup Am 14. Glattal-Cup in Dübendorf kann der Eislaufclub Urdorf mehrere Erfolge feiern.

Vanessa Schmidt sicherte sich in der Kategorie Interbronze den zweiten Platz. zvg

Mit zwei Kategoriensiegen und einer Vizekantonsmeisterin kehrte der Eislaufclub Urdorf (ECU) vom 14. Glattal-Cup zurück, der gleichzeitig auch als Zürcher Kantonalmeisterschaft im Breitensport fungiert. Bei den am Wochenende in Dübendorf durchgeführten Wettkämpfen wussten die Urdorfer Sternliläuferinnen besonders zu überzeugen. Mit Unterstützung ihres Trainers Fabrizio Urso holten die jungen Urdorfer Eiskunstläuferinnen in der Kategorie «2. Stern» bei den jüngeren Mädchen den ersten und den zweiten Platz und bei den älteren Mädchen den ersten Platz.

Im Vorfeld seien sie sich einig gewesen, dass die Platzierungen keine Rolle spielen und sie ihre Küren geniessen wollen, schreibt der ECU in einer Mitteilung. So habe in der Garderobe eine entspannte und angenehme Atmosphäre geherrscht. Der Zusammenhalt bei den Urdorferinnen sei einmal mehr sehr gut gewesen. Die älteren Läuferinnen, die erst am Samstagnachmittag antraten, hätten ihre jüngeren Kolleginnen am Morgen lautstark angefeuert.

Für einen weiteren Höhepunkt bei den Urdorferinnen sorgte Vanessa Schmidt. Mit dem 2. Platz in der Kategorie Interbronze, der tiefsten von sechs Stärkeklassen, avancierte sie in der Alterskategorie «ältere Mädchen» zur Vizekantonsmeisterin.