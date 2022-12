Urdorf Kaninchen-Preis: Junger Architekt wird für Mehrfamilienhaus in Urdorf ausgezeichnet Der Zürcher Architekt Baseli Candrian erhielt am Dienstagabend vom Fachmagazin «Hochparterre» den Senn-Förderpreis für junge Architektur. Sein Werk steht mitten in Urdorf.

Für dieses Mehrfamilienhaus in Urdorf wurde der Zürcher Architekt Baseli Candrian mit dem Kaninchenpreis ausgezeichnet. Muriel Daasch

An der Bahnhofsstrasse 31 in Urdorf steht seit dem Herbst 2021 ein Mehrfamilienhaus, das ins Auge sticht. Eine Kombination aus Holz und Beton lässt das Haus von aussen gleichzeitig neu und auch alt wirken. Nun zeichnete die Fachzeitschrift «Hochparterre» den jungen Zürcher Architekten und ehemaligen ETH-Studenten Baseli Candrian mit dem Kaninchenpreis für sein Werk aus.

Das Magazin würdigt jedes Jahr Projekte in den Kategorien Architektur, Design sowie Landschaftsarchitektur und vergibt dafür jeweils drei Hasen in Gold, Silber und Bronze. Zudem wird immer auch ein junger Architekt mit dem Kaninchen geehrt, einem Förderpreis für junge Architektur.

Dieses Mal fand die Preisverleihung unter dem Titel «Die Besten 2022» am Dienstagabend im Museum für Gestaltung in Zürich statt. Ausgezeichnet wurden Projekte in der Schweiz, die zwischen September 2021 und September 2022 fertiggestellt wurden.

«Die ausgewählten Bauten, Objekte und Anlagen sind die Besten, weil sie feinfühlig, herausragend oder auch einfach vorbildlich konzipiert und umgesetzt wurden», sagt Marcel Bächtiger von der Zeitschrift «Hochparterre».

Ein Maximum an Wohnwert auf wenigen Quadratmetern

Das Mehrfamilienhaus in Urdorf überzeugt dabei gemäss dem Jurybericht zum einen durch einen geschickten Grundriss und eine souveräne Realisierung auf einer kleinen Fläche. So würden die zwei Wohnungen auf wenigen Quadratmetern ein Maximum an Wohnwert bieten und sich auf bestechende Weise mit dem grünen Aussenraum verbinden.

Die Bewohner des neuen Mehrfamilienhauses und des älteren Nachbarhauses teilen sich einen Gemeinschaftsgarten. Muriel Daasch

Zum anderen leiste der Neubau einen ortsbaulichen Beitrag, in dem er zusammen mit dem älteren Nachbarhaus zu einem stimmungsvollen Ensemble verschmelzt. Die beiden Häuser sind durch einen Gemeinschaftsgarten verbunden.

Architekt Candrian hatte es in Urdorf mit einem generationenübergreifenden Familienprojekt zu tun. Eine junge Familie hat vor einigen Jahren das an das Elternhaus angrenzende Nachbargrundstück gekauft, auf dem nun der markante Neubau steht.

Die Familie wohnt im Erdgeschoss des neuen Mehrfamilienhauses, die Mutter im oberen Stockwerk. Der Bruder wiederum ist mit seiner Familie ins ehemalige Elternhaus gegenüber eingezogen, das sie sich mit einer weiteren Partei teilen.

Vier bis fünf Parteien anstelle von zwei

Ein kleines Studio im Attikageschoss des Neubaus bietet zusätzlich eine bescheidene Unterkunft für eine fünfte Partei oder Raum für eine Gästewohnung. Wo vorher zwei Parteien gewohnt haben, wohnen jetzt also vier bis fünf Parteien. Candrian beschreibt sein fertiggestelltes Projekt in Urdorf deshalb als «sanfte Verdichtung».

Marcel Bächtiger findet es wichtig, gerade junge Architektinnen und Architekten zu fördern. «Sie sind die Zukunft unserer Branche», sagt er. Bauen sei teuer und der Markt umkämpft. So unterstützt «Hochparterre» den jeweiligen Gewinner des Kaninchens in Kooperation mit dem Sponsor Senn Entwicklungen mit einem Preisgeld von 10'000 Franken. Bächtiger sagt: «Junge Architekten, die nachhaltig im sozialen, ökologischen und ökonomischen Sinne bauen, sollen auch die nötige Anerkennung und Unterstützung bekommen.»