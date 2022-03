Urdorf Jubel für die Urdorfer Curlerin: Alina Pätz holt Gold und löst WM-Ticket Alina Pätz siegt mit Partner Sven Michel an Schweizer Meisterschaft im Mixed Doubles. Damit sichern sie sich nun einen Platz an der Heim-WM in Genf.

Erfolgreiches Duo: Alina Pätz und Sven Michel Schweizer Meister im Mixed Doubles 2022 Zvg

An der Elite Mixed Doubles Curling Schweizer Meisterschaft in Biel haben die Urdorferin Alina Pätz und ihr Partner Sven Michel den Titel geholt. Im Final bezwang das Duo vom CC Aarau am Sonntag Briar Hürlimann und Yannick Schwaller vom CC Solothurn-Regio mit 8:6. Dank des Titelgewinns können Pätz und Michel an der Heim-Weltmeisterschaft in Genf starten.

Diese findet t vom 23. bis 30. April statt. Der Erfolg von Pätz und Michel war hochverdient. Das Duo wahrte in der Round Robin die weisse Weste und qualifizierte sich mit sechs Siegen direkt für das Final. Das Finalspiel gegen die Vorjahressieger vom CC Solothurn-Regio verlief bereits früh zu Gunsten von Pätz und Michel. Nach drei gespielten Ends führten die beiden dank vier gestohlenen Steinen mit 5:0. Anschliessend behielten sie das Spiel weitestgehend unter Kontrolle und konnte den Vorsprung fortdauernd konservieren.

Hürlimann und Schwaller kämpften sich im 7. End zwar nochmals auf 5:8 zurück, schafften es jedoch nicht, ohne das Recht des letzten Steins, drei Steine für das rettende Zusatzend zu stehlen. Nach knapp eineinhalb Stunden durften Pätz und Michel ihren Sieg bejubeln. Für Sven Michel ist es nach 2018 (damals mit Michèle Jäggi) der zweite Schweizer Meistertitel im Mixed Doubles. Alina Pätz durfte die Trophäe in dieser Kategorie zum ersten Mal in die Höhe stemmen.