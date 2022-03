Urdorf «Ich bin von diesem Umzug völlig überwältigt»: Über Zehntausend zelebrieren ausgelassen die fünfte Jahreszeit Endlich wieder Fasnacht in Urdorf – das zog die Massen an.

Nach der Coronapause ist die Urdorfer Fasnacht zurück. Und wie! Auf 10’000 bis 12’000 schätzte Othmar «de Wurster» Gut die Gästezahl. Der aktuelle Schirmherr der Urdorfer Clique Schäflibach konnte nun endlich seine Fasnacht feiern, nachdem er 2020 als neuer Schirmherr eingesetzt wurde und gleich zweimal die Absage der Fasnacht über sich ergehen lassen musste. Umso euphorischer war er nun: «All die leuchtenden Augen am Strassenrand, es ist einfach sensationell, und dann noch bei diesem schönen Wetter – was will man mehr?»

41 Bilder 41 Bilder Flotte Fahrt nach steilem Aufstieg: Die Knabengesellschaft Urdorf lud zur Ski-Abfahrt. Christian Murer

Michael Keel, Präsident der Clique Schäflibach und Ex-Schirmheer, erging es ebenso: «Ich bin von diesem Umzug völlig überwältigt. Mit so vielen Leuten war es total genial. Dieses Kaiserwetter haben wir voll verdient – einfach super!»

Michael Keel ist Präsident der Urdorfer Clique Schäflibach. Sandra Ardizzone

Rund 1600 Teilnehmer in 41 Gruppen setzten sich am Samstag um 14.31 Uhr in Bewegung und sorgten dafür, dass der rund zweistündige Umzug die Massen begeisterte. Davon waren elf Guggen, sie sorgten für die passende Fasnachtsmusik – beispielsweise die Urdorfer Stiereschränzer und die Heuröpfel-Gugger aus Sarmenstorf im aargauischen Freiamt.

Das diesjährige Motto «Anno dazumal» nahmen viele Gruppen zum Anlass, nostalgisch in die Vergangenheit zu blicken – da war zum Beispiel der blumengeschmückte VW Käfer mit grossem Hippiefaktor und auf einem Wagen wurde ein grosses Mammut gesichtet.

Auch später, beim Maskenball, lebte längst Vergangenes wieder auf – zum Beispiel die Werbe-Ikone «Klementine», die von 1968 bis 1984 mit rot-weiss kariertem Hemd für das Waschmittel Ariel warb. Passenderweise nahm die «Klementine»-Gruppe eine weisse Waschmaschine mit an die Fasnachtsparty, der neben mehreren Guggen auch die deutsche Partyband Die Grafenberger tüchtig einheizte. Bis in den frühen Morgen hinein waren unglaublich viele junge und junggebliebene Leute in der Halle, um zu tanzen, zu essen und zu singen.

Lange Amtszeit: Schirmherr Othmar «de Wurster» Gut. Ruedi Burkart

Schirmherr Othmar «de Wurster» Gut, der am Umzug fleissig Würste ins Publikum warf, war denn auch am Abend in der Zentrumshalle noch in bester Stimmung: «Wir konnten eine super Fasnacht durchführen und alle sind darüber gottenfroh.» Für ihn sei es aber langsam an der Zeit, dass er das Amt als Schirmherr abgeben könne.

Auch Daniel Leutwiler, Zeremoniemeister der Clique Schäflibach, zog eine positive Bilanz: «Wie das Wetter, so die diesjährige Fasnacht. Ich sehe nur glückliche und zufriedene Gesichter bei den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Farbenfroh und ausgelassen zelebrieren und geniessen sie die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen.»

Nächsten Freitag geht es weiter mit der Uslumpete

Nach der Eröffnungsparty am Freitag, Zunftmeisterempfang, Umzug und Maskenball am Samstag und Kindermaskenball am Sonntag steht nun als nächstes die Uslumpete am kommenden Freitagabend beim Steinerhof an. Am kommenden Samstag wird dann das letzte Konfetti zu Grabe getragen.