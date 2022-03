Urdorf Gemeinsames Recycling von Kunststoff scheitert – Urdorf will anderes Konzept als die Limeco Kunststoff-Recycling ist eine gute Sache, aber nicht so, wie es das Pilotprojekt verschiedener Limmattaler Gemeinden und der Limeco vorsieht – dieser Überzeugung ist der Gemeinderat Urdorf. Er will deshalb ein eigenes Konzept erarbeiten.

Kunststoff-Recycling ist – abgesehen von Pet-Flaschen – noch vielerorts nicht vorhanden. Thomas Ulrich

Im Sommer 2021 wurde bekannt, dass Limmattaler Gemeinden ein gemeinsames Kunststoff-Recycling einführen wollen. Der Gemeinderat Urdorf teilte nun am Dienstag mit, dass ihm das inzwischen erarbeitete Konzept nicht passt. Urdorf werde sich nicht daran beteiligen, sondern ein eigenes Konzept für Urdorf erarbeiten.

Zur Erinnerung: Elf Gemeinden – alle Gemeinden des Bezirks Dietikon, aber wie in Abfallfragen üblich ohne Uitikon, dafür zusätzlich mit Bergdietikon – taten sich mit der interkommunalen Anstalt Limeco zusammen, um «ein Konzept für die separate Sammlung

von Haushalt-Kunststoffen mit einem eigenen Sammelsack» zu erarbeiten. Die Limeco betreibt unter anderem die Kehrichtverbrennungsanlage in Dietikon.

«Im Rahmen eines Pilotprojekts soll dem Bedürfnis der Bevölkerung nach einer separaten Sammlung und sinnvollen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen Rechnung getragen werden»,

informierte die Limeco im Juli 2021 über das Projekt. Zuvor hatte sich immer wieder mal das Interesse der Bevölkerung und der Politik an einer separaten Sammlung und Verwertung von Kunststoff gezeigt. So überwies beispielsweise das Schlieremer Parlament 2021 einen entsprechenden Vorstoss von Manuel Kampus (Grüne).

Eigener Weg für Urdorf: die Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). zvg

Das gemeinsame Konzept zur gemeinsamen Kunststoffsammlung in der Region sei inzwischen erarbeitet worden, teilte die Gemeinde Urdorf am Dienstag mit. Allerdings erfülle dieses Konzept die Anforderungen des Urdorfer Gemeinderats nicht genügend. Dieser erachtet laut seiner Mitteilung insbesondere drei Faktoren als wichtig: Erstens solle das Sammelsystem zertifiziert und «durchlässig» und bereits bekannt und verbreitet sein, zweitens müsse der Stoffkreislauf möglichst nachhaltig sein und drittens sollen die Gebühren so gestaltet sein, dass sie der Motivation zum separaten Sammeln von Kunststoff keinen Abbruch tun.

Aus Sicht des Urdorfer Gemeinderats sind diese von ihm gestellten Anforderungen nicht erfüllt. Er betont, dass er das Wiederverwerten von Kunststoff unterstütze und deshalb nun ein eigenes Konzept für die Gemeinde Urdorf erarbeiten werde.