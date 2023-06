Urdorf Gemeindeversammlung gibt grünes Licht für Limeco-Kredite Zwar gab es vereinzelt kritische Voten zu den Ausbauplänen der Limeco. Doch eine grosse Mehrheit der Gemeindeversammlung sprach sich für ein Ja an der Urnenabstimmung vom 3. September aus.

Geht es nach den Plänen der Limeco, dürfte sich die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) ab 2034 so präsentieren. Bild: zvg

Die Mehrzweckhalle in Urdorf ist bei Sportanlässen ganz andere Zuschauerzahlen gewohnt. Gerade einmal 67 Stimmberechtigte (von total 6170 Stimmberechtigten) durfte Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und ihre Gemeinderatskollegen am Mittwochabend zur Gemeindeversammlung begrüssen. Wahrscheinlich war es die Kombination eines lauen Sommerabends und nicht gerade sexy Traktanden, die den Publikumsaufmarsch in Grenzen hielt. Dabei stand die Versammlung unter speziellen Vorzeichen. Denn an gleicher Stätte hatte vor ziemlich genau 50 Jahren die erste Urdorfer Gemeindeversammlung überhaupt getagt.

Dass die Rechnung 2022, die mit einem Ertragsüberschuss von knapp 8,5 Millionen Franken statt des budgetierten Minus von 2,4 Millionen Franken abschloss, einstimmig gutgeheissen wurde, war keine Überraschung. Das gegenüber dem Budget um fast 11 Millionen Franken bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern zurückzuführen.

Vereinzelt kritische Fragen, ansonsten Konsens

Auch die beiden Kredite für die Weiterentwicklung der Limeco in Dietikon fanden grosse Zustimmung. Darüber werden die Stimmbürger der acht Trägergemeinden am 3. September abstimmen, wobei der Abstimmungstermin für Schlieren noch offen ist. Insgesamt geht es um 41 Millionen Franken für einen Projektierungskredit und 18 Millionen Franken für den Kauf der Hasler Pflanzen AG, weil die Limeco diese Landreserve braucht. Zwar fielen vereinzelt kritische Stimmen wie «Ist die Anlage nicht zu gross, wenn wir dann hoffentlich weniger Abfall produzieren?» oder «Das ist kein Masterplan, das ist eine Skizze, die ich in fünf Minuten erstelle», aber grundsätzlich waren sich die Anwesenden einig, dass man das Projekt am 3. September unterstützen solle.

Zu allerletzt wurde auch die Teilrevision der Gebührenverordnung, sie wurde durch die Integration der Gebührenverordnung der ehemaligen Schulgemeinde nötig, einstimmig gutgeheissen.