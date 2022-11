Urdorf Fantasievoll geschnitzte Räben erstrahlten beim Urdorfer Räbeliechtliumzug Stimmungsvoller Anlass am Freitagabend in Urdorf: Über 300 Kinder nahmen am Räbeliechtliumzug teil.

Leuchtende Räben und strahlende Gesichter am Räbeliechtliumzug in Urdorf. Christian Murer

Die Nächte werden länger, früh wird es dunkel. Der Wunsch nach Licht und Wärme macht sich breit. In zahlreichen Limmattaler Gemeinden beginnt die Zeit der Räbeliechtliumzüge. So versammelten sich am vergangenen Freitagabend elf Chindsgi- sowie zehn Erst- und Zweitklassen rund um den Urdorfer Embriplatz.

Stabübergabe bei der Organisation

Zu bewundern gab es fantasievoll geschnitzte Räben. Voller Stolz hielten die Kleinen ihre kunstvollen Lichter in den Händen. Fackel- und Stangenträger erhellten die stimmige Eskorte. Der Musikverein Harmonie Urdorf musizierte. Angeführt von den Tambouren Helvetia Zürich zog der strahlende Tatzelwurm in die frische Urdorfer Nacht hinaus.

Räbeliechtliumzug-Organisatorin Martina Schaffner übergibt an Bettina Schenk (links). Christian Murer

Zum ersten Mal engagierte sich Bettina Schenk als Mitorganisatorin. Sie wird im kommenden Jahr den beliebten Anlass von Martina Schaffner und ihrem Team übernehmen. «Ich bin am Sammeln von ersten Eindrücken und freue mich, weitere Energie in diesen Anlass zu stecken», sagte die Mutter von zwei kleinen Kindern.

«Der fast regenfreie Abend bescherte uns recht viele Zuschauer», fügte Martina Schaffner an. So seien die Zucker-Müüsli, die es am Schluss für die über 300 Räbeliechtli-Kinder gab, sehr geschätzt worden. Ebenso regen Zulauf habe es beim Glühweinstand des Familien-Vereins gegeben – eine gute Gelegenheit, Bekannte zu treffen.