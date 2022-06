Urdorf Es war eine Corona-Idee: «Wir wollten exklusiver werden» Bei der ersten «Beyond»-Show der Tanzfabrik in Urdorf war das Publikum vom hohen Niveau beeindruckt.

Die Bühnenshow der Tanzfabrik Urdorf am 18. Juni 2022 in der Zentrumshalle Spitzacker in Urdorf. Céline Geneviève Sallustio

Packende Choreografien, beeindruckende Hebefiguren und mutige Luftsprünge erwarteten das Publikum am Samstagabend in der Zentrumshalle ­Urdorf. Unter dem Motto «Beyond», was so viel heisst wie «darüber hinaus», tanzten rund hundert Tanzschülerinnen und Tanzschüler der verschiedenen Tanzfabrik-Standorte – neben jenem in Urdorf gibt es inzwischen sieben weitere – urbane Tänze wie Tumbling, Hip-Hop, Dance-Hall, Breaking und Jazz-Funk.

Die erste Tanzshow dieser Art entstand aus einem Förderprogramm, das die Geschäftsführerin Sarah Heldner und ihr Team während der Pandemie entwickelt haben: «Während Corona haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt und uns hilflos gefühlt. Stattdessen wollten wir exklusiver werden», sagt die 40-Jährige. Tanzschulen gäbe es wie Sand am Meer. Deshalb hätten sie sich die Frage stellen müssen, was die Tanzfabrik besonders machte. Die Antwort auf diese Frage sei unter anderem das Talentförderprogramm gewesen.

Nur die Besten schaffen es in die Förderklassen

Um an diesem Programm teilzunehmen, werden die Tanzlehrer regelmässig aufgefordert, ihre besten Tänzer für die Förderklassen vorzuschlagen. Zwischendurch finden zudem ausserordentliche Auditions, also Aufnahmeprüfungen, statt. Nur wenige Kinder und Jugendliche werden in dieses Programm aufgenommen. Die Kids aus dem Talentprogramm sind zwischen sieben und 14 Jahre alt. Danach wechseln sie in eine Showgruppe. Für sie gilt dann: mehrmals die Woche trainieren.

«Welch grosse Begabungen die jungen Talente haben, sah man heute Abend auf der Bühne», so Heldner. Die «Beyond»-Show soll in Zukunft die Schüleraufführungen ergänzen, an denen jeweils pro Standort 300 Teilnehmende mittanzen.

Grosse Begeisterung unter den Zuschauenden

Knapp 600 Besuchende verfolgten das Spektakel am Samstag in Urdorf. Auch Reto Hofer aus Mellingen: «Das Niveau der Tänzerinnen und Tänzer ist sehr beeindruckend», meinte er nach der Aufführung. Seine elfjährige Tochter Kayla lernt bei der Tanzfabrik Bremgarten. Sie sagt: «Ich bin sehr glücklich darüber, dass diese Tanzshow stattfindet. Jede Tanzgruppe macht es super.» Und sie fügt hinzu: «Mein Ziel ist es, irgendwann mal auch auf dieser Bühne sein.» Ebenfalls in Bremgarten tanzt der vierjährige Sohn von Patrizia Küng. «Alle Gruppen tanzten hervor­ragend», sagt die 41-­Jährige während der Pause. «Tanzen vermittelt eine positive Leidenschaft, und es macht grossen Spass, das ­Spektakel zu verfolgen.» Ins­besondere nach der Pandemie geniesse sie solche Abende mehr denn je.

Nach der Aufführung ver­abschieden sich viele Besucherinnen und Besucher persönlich von Heldner mit Umarmungen und Glückwünschen – als wäre die Tanzschule eine grosse ­Familie. «Das stimmt», sagt Heldner dazu, «ich wollte nie, dass sich der Zusammenhalt aufgrund der wachsenden Grösse verändert.»