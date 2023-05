Urdorf Erste Rechnung der Einheitsgemeinde schliesst mit dickem Plus ab Statt des budgetierten Minus von 2,4 Millionen Franken schliesst die erste Rechnung der Einheitsgemeinde mit einem Plus von knapp 8,5 Millionen Franken ab. Und: Der vor einigen Jahren befürchtete Schuldenanstieg ist ausgeblieben – im Gegenteil.

Die Gemeinde Urdorf steht finanziell auf soliden Beinen. Bild: Severin Bigler

Mit Spannung durfte die Rechnung 2022 der Gemeinde Urdorf erwartet werden. Grund: Per Anfang 2022 wurden die politische Gemeinde und die Schulgemeinde zusammengelegt und mit ihnen auch die Finanzen. Während die beiden Gemeinden für das Jahr 2022 noch separat budgetierten, liegt nun erstmals die Rechnung der Einheitsgemeinde vor. Und es ist eine erfreuliche Premiere. Denn statt des budgetierten Minus von 2,4 Millionen Franken resultierte ein sattes Plus von 8,4 Millionen Franken. «Das gegenüber dem Budget um rund 10,8 Millionen Franken bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern zurückzuführen», sagt der Urdorfer Finanzvorsteher Thomas Hächler (FDP).

Konkret: Es wurden 6,7 Millionen Franken mehr Gemeindesteuern eingenommen als budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern resultierte ein Plus von 6,5 Millionen Franken. Zudem habe eine «effektive Kostenkontrolle in allen Bereichen» zum guten Ergebnis geführt. Den Einwand, die Gemeinde habe zu pessimistisch budgetiert, lässt der Finanzvorsteher nicht gelten. «Infolge der Pandemie mussten wir mit viel grösseren Einbrüchen rechnen. Doch dank der effizienten Unterstützung durch Bund und Kanton sind diese viel geringer ausgefallen.» Und die Höhe der Grundstückgewinnsteuer sei generell schwierig abzuschätzen.

Statt 25 Millionen Franken Schulden, 7 Millionen Vermögen

Apropos schwierig einschätzen: Als im Herbst 2019 der Finanzplan vorgestellt wurde, gingen die Verantwortlichen davon aus, dass sich die damals 5,5 Millionen Franken Schulden bis 2023 auf über 25 Millionen Franken verfünffachen werden. Doch das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil: Die Rechnung 2022 weist ein um 3 Millionen Franken gestiegenes Reinvermögen von 7,2 Millionen Franken auf. «Das ist einerseits auf die sehr gute Arbeit der Verwaltung, aber auch auf glückliche Umstände zurückzuführen», sagt Hächler. Ja, um die Finanzen der Gemeinde Urdorf stehe es gut. Und doch sei es kein Grund, jetzt in Euphorie auszubrechen. So stünden in den nächsten Jahren grosse Investitionen an, weshalb das Polster auf der Vermögensseite willkommen sei. Auch sieht Thomas Hächler keinen Anlass, über eine mögliche Senkung des Steuerfusses zu diskutieren. Zur Erinnerung: Auf dieses Jahr hin wurde der Steuerfuss schon von 118 auf 115 Prozent gesenkt.

Der Urdorfer Bevölkerung wird die Rechnung 2022 an der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt. Diese findet statt am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Zentrum.