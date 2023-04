Urdorf Eisdisco erzielt mit Tanz-Fabrik von Sarah Heldner neuen Rekord 584 Personen waren dabei: Die Neuorganisation der Urdorfer Eisdisco hat sich offenbar gelohnt.

Sarah Heldner, Inhaberin der Tanz-Fabrik, hat im März erstmals die Organisation der Urdorfer Eisdisco auf der Kunsteisbahn Weihermatt übernommen. Andrea Zahler

Wie der Gemeinderat Urdorf mitteilt, hat er an seiner letzten Sitzung die Urdorfer Eisdisco vom 4. März ausgewertet, mit der die Eisdisco-Saison 2022/2023 abgeschlossen wurde. Mit 584 Personen sei am 4. März ein neuer Besucher­rekord aufgestellt worden, ­lautet nun eine Erkenntnis der Auswertung. «Trotz des grossen Besucherandrangs kam es zu keinen Zwischenfällen und es kann rückblickend ein sehr positives Fazit gezogen werden. Einmal mehr zeigte sich, dass die Eisdisco eine wichtige Grösse im Urdorfer Veranstaltungskalender ist und sich grosser Beliebtheit erfreut», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Rückblende: Auf die Durchführung vom 4. März hin wurde die Eisdisco neu organisiert. Unter dem Motto «Von der Jugend für die Jugend» liegt die Gesamtleitung nicht mehr bei der Jugendarbeit Urdorf, sondern bei Sarah Heldner und ihrem Unternehmen Tanz-Fabrik. Bei der Durchführung am 4. März engagierten sich über zwei Dutzend Jugendliche, sie arbeiteten zum Beispiel an den Essens- und Getränkeständen oder sorgten als DJs am Mischpult für den richtigen Eisdisco-Sound.