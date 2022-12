Urdorf «Eine echte Bereicherung»: Der Möhrenhof verwandelte sich in ein Weihnachtsdorf Die Familie Stierli hat am Wochenende zum zweiten Mal einen Weihnachtsevent auf ihrem Hof durchgeführt. Die Besucherinnen und Besucher genossen die festliche Stimmung.

Beim Kerzenziehen konnten sich die Besucherinnen und Besucher auf Weihnachten einstimmen. Christian Murer

Es war bitterkalt an diesem Samstagabend am Weihnachtsevent der Familie Stierli auf dem Urdorfer Möhrenhof. Für etwas Wärme sorgte die Festwirtschaft mit Punsch, Glühcider, Kafi Lutz, Schümli-Pflümli oder mit Kaffee aus der Kaffeerösterei Ferrari in Dietikon. Die selbst gemachte Süsskartoffelsuppe mit Kartoffeln aus eigenem Anbau erwärmte einem das Herz ebenfalls.

Anders als bei der Premiere im letzten Jahr fand der Event dieses Mal nicht mehr draussen statt, sondern im alten Stall und der Scheune. Die vielen Lichter und die Weihnachtsmusik sorgten für eine heimelige Stimmung. Viel Wert legten die Verantwortlichen dabei auf die Deko. Die Wertschätzung und Freude der Besucherinnen und Besucher war dementsprechend gross. So sagte eine ältere Dame: «Es ist so schön, was die Stierlis hier für einen Weihnachtsevent auf die Beine gestellt haben. Das ist eine echte Bereicherung für Urdorf.»

Den jungen Besucherinnen und Besucher gefiel besonders das Kerzenziehen. Christian Murer

Beim Kerzenziehen war Fantasie gefragt

Eine besondere Attraktion für Jung und Alt war das Kerzenziehen. Belinda Feiertag sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Dabei konnte man Bienenwachs oder farbiges Wachs auswählen. Klein und Gross liessen der Fantasie dabei freien Lauf. Im Hofladen konnte man sich mit Nüssen, Gemüse, Obst, Marmeladen, Likören, Tee, getrockneten Früchten, Glaces und natürlich einer breiten Auswahl an hausgemachten Weihnachtsguetzli eindecken.

Besucher genossen die Verpflegung

«Es ist schön zu sehen, wie die Studentin Laura Stierli mit neuen und innovativen Ideen die urbane Bevölkerung auf den Möhrenhof locken kann», sagte Pia Siegrist aus Dietikon. Die junge Bauerntochter verstehe es, ganze Familien miteinzubeziehen und ihnen die heimische Landwirtschaft näherzubringen. «Ich durfte mit meinem Mann Reto einen gemütlichen Anlass mit wunderbaren Verpflegungsmöglichkeiten geniessen und freue mich auf weitere spannende Anlässe im nächsten Jahr», sagte Pia Siegrist.

Yann Braune aus Zürich war vom Weihnachtsevent ebenfalls begeistert: «Schon bei der Zufahrt zum Hof empfing mich eine Kerzenallee und versetzte mich in Weihnachtsstimmung. Laura Stierli empfing mich dann herzlich auf dem Hof.» Die Räumlichkeiten habe die Familie dieses Mal noch gemütlicher gestaltet als im letzten Jahr. «Das von Laura und ihrer Grossmutter Bethli bereitgestellte Kuchenbuffet liess mit Kürbiskuchen, Lebkuchen, Linzertorte, Schokoladenmuffins und Weihnachsguetzli nichts zu wünschen übrig», sagte der Projektleiter im Metallschrotthandel.