Urdorf Die Tänzerinnen und Tänzer nehmen den Flughafen Zürich in Beschlag Im Werbevideo für das Jubiläumsfest des Flughafens Zürich zeigen Tänzerinnen und Tänzer der in Urdorf gegründeten Tanz-Fabrik ihr Können auf dem Flughafengelände. Am Jubiläumsfest sind zudem viele Tanzauftritte geplant.

Im Werbevideo wird an überraschenden Orten getanzt. Tanz-Fabrik

An diesem Wochenende findet von Freitag bis Sonntag das Jubiläumsfest zum 75. Geburtstag des Flughafens Zürich statt. Neben diversen Programmhöhepunkten wie dem Festakt mit Bundespräsident Alain Berset oder der Flugshow der Patrouille Suisse stehen auch viele Tanzauftritte der Tanz-Fabrik auf dem Programm. Die 2006 von der Limmattalerin Sarah Heldner in Urdorf gegründete Tanz-Fabrik betreibt mittlerweile neun Standorte. Die Schülerinnen und Schüler der Tanz-Fabrik werden am Flughafenfest zusammen mit ihren Lehrpersonen und professionellen Tänzerinnen und Tänzern auf einer Bühne ihr ganze Können zeigen.

Aber bereits vor dem Fest durften sich die Tänzerinnen und Tänzer mit wilden Moves auf dem Flughafengelände verwirklichen. Denn «Tanz-Fabrik Entertainment», die mit der Schule verbundene Agentur von Sarah Heldner, hat das offizielle Werbevideo für das Flughafenfest produziert. Sowohl auf dem Rollfeld wie auch auf der Gepäckabgabe oder in der Wartehalle geben die Tanzenden eine gute Figur ab.