Urdorf Die Spielbühne Urdorf erlebt ihr spanisches Wunder Die Spielbühne Urdorf feiert mit ihrem neuen Stück demnächst ihr 50-jähriges Bestehen. Die Theaterleute möchten damit ein spanisches Flair in den Embrisaal zaubern. Die Proben dafür sind in vollem Gange.

Emotionale Szene: Nelli (Alexandra Weber) und Hubert Habermacher (Stephan Strässle) streiten. Hotelmitarbeiter Juan (Thomas Senn) gerät dazwischen. Bild: Henry Muchenberger

Hubert Habermacher hat genug. Der grimmige ältere Mann möchte die Scheidung von seiner Frau Hildegard. Unglücklicherweise macht sein Anwalt aber gerade Ferien in Spanien. Kurzerhand reist er ihm nach.

Nach einer Autopanne muss er aber in einem kleinen Dorf übernachten: San Miguel. Im Hotel angekommen, begleitet ihn der Hotelmitarbeiter Juan, der ein «bitzeli» Deutsch kann, ins letzte freie Zimmer.

Später kommt aber auch die junge Nelli dazu, welche auf dem Weg nach Portugal ist. Dort möchte sie, zusammen mit ihrem Freund Benny, Animateurin werden.

Die Zimmergenossen könnten also kaum verschiedener sein – Streit ist vorprogrammiert. Bei einem unglücklichen Zusammenstoss passiert dann das Unmögliche: Hubert und Nelli tauschen ihre Körper. Dies ist die Ausgangslage des Stücks «Spanisches Wunder», mit dem die Spielbühne Urdorf ihr 50-Jahr-Jubiläum begeht.

Vom Techniker zum Präsidenten

Der aktuelle Präsident des Vereins, Stephan Strässle, wirkt beim Treffen mit der «Limmattaler Zeitung» sichtlich amüsiert. Sein Amt hat der 59-Jährige seit rund vier Jahren inne. Zuerst startete er als Techniker. Mit dem Spielen begann er erst später. Beim aktuellen Stück besetzt er die Hauptrolle: Hubert Habermacher.

Der Präsident der Spielbühne Urdorf ist voller Vorfreude: Stephan Strässle. Bild: Henry Muchenberger

Es sei ein besonders anspruchsvolles Stück: «Das Schwierige ist, dass es auf wenigen Rollen aufbaut. Dies führt dazu, dass jede Position viel Text beinhaltet», sagt Strässle. Trotzdem sei es für die Spielbühne ein Traumstück.

Auch nach der Probe sind die Schauspieler positiv gestimmt. Sie wüssten, dass noch viel zu tun sei. Ein Beispiel dafür ist das Bühnenbild, das vor der Premiere noch verändert wird. Aber sie sind zuversichtlich. «Das wird der Hammer», sagt einer der Schauspieler am Ende der Probe.

Im Hinblick auf das Jubiläum hat die Spielbühne viele kleine Überraschungen geplant. «Besonders am Stück ist, dass wir das Publikum mit einbeziehen», sagt der Vereinspräsident.

Das langjährige Mitglied

Zu Besuch ist bei der Probe auch Walter Hartmann. Der 77-Jährige ist Ehrenpräsident des Vereins und Gründungsmitglied. Zu seinen aktiven Zeiten war er fast 35 Jahre lang Präsident.

Im Hinblick auf das diesjährige Jubiläum der Spielbühne Urdorf ist er auf etwas besonders stolz: «Sie haben viele unserer Errungenschaften von damals beibehalten und bauen nun darauf auf.»

Stolzer Ehrenpräsident des Theatervereins: Walter Hartmann. Bild: Henry Muchenberger

In der Pandemie habe der Verein aber leider einige Mitglieder verloren. Ebenfalls sei es schwer, neue zu finden: «Besonders junge Menschen wollen nicht mehr so viel ihrer Freizeit opfern – sie gehen lieber in die Disco», meint der Pensionär.

Das ewige Theater

Die Spielbühne Urdorf wurde im Jahr 1973 gegründet. Angefangen hat sie mit neun Mitgliedern. Heute zählt sie siebzehn Aktivmitglieder und drei Interessenten. Dazu kommen noch die drei Ehrenmitglieder.

Pro Saison studiert die Spielbühne ein Theaterstück ein. Die Proben starten jeweils im Oktober und ziehen sich bis zur Premiere hin, die jeweils im März stattfindet. Der Besucherrekord liegt bei 3600 Personen pro Saison.

All dies wünscht sich Strässle auch für die Zukunft des Vereins: «Ich hoffe das es noch lange so weitergeht.»