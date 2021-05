Urdorf «Die Mitte Urdorf»: Auch die CVP Urdorf hat nun ihren Namen gewechselt In der Urdorfer Parteienlandschaft gibt es eine Änderung: Die CVP Urdorf wird umbenannt in Die Mitte Urdorf.

Nach der CVP Dietikon und der CVP Schlieren hat sich nun auch die CVP Urdorf in «Die Mitte» umbenannt. Peter Klaunzer / Keystone

An der Generalversammlung der CVP Urdorf vom vergangenen Mittwoch haben die Parteimitglieder die Umbenennung zu «Die Mitte Urdorf» einstimmig beschlossen, die neuen Statuten wurden genehmigt. Dies teilte der Aktuar der Urdorfer Ortspartei, Josef Zweifel, am Freitag mit. Die Generalversammlung sei gut besucht gewesen. Stattgefunden hat sie im Betriebsgebäude des Urdorfer Landwirts Hanspeter Huber. Bereits früher diesen Monat hatten sich schon die Ortsparteien in Dietikon und Schlieren in «Die Mitte» umbenannt.