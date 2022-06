Urdorf Die Gemeinde wertet 1200 Einzelanträge zur Richtplanrevision aus Bei der öffentlichen Mitwirkung gingen viele Einwendungen zu Themen wie Verkehr, Siedlung, Landschaft und Energie ein.

Die Landschaft ist ein Thema, zu dem in der öffentlichen Auflage diverse Einwendungen eingingen. Florian Schmitz

Seit August erneuert die Gemeinde Urdorf ihren kommunalen Richtplan. Am 30. November soll die Gemeindeversammlung über die Totalrevision abstimmen. Aktuell werden die im Rahmen der Mitwirkung eingegangenen Anträge ausgewertet und die Vorlage für die Versammlung finalisiert, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. In der von Mitte Januar bis Mitte März durchgeführten öffentlichen Auflage seien 65 Rückmeldungen mit insgesamt 1200 Einzelanträgen eingegangen – die meisten davon über die digitale Mitwirkungsplattform.

Laut Gemeinderat befassen sich die Einwendungen vor allem mit fünf übergreifenden Themenblöcken. Beim Verkehr seien etwa Anträge zum Umgang mit temporeduzierten Zonen, zur Reduktion des Parkplatzangebots und zum Fuss- und Veloverkehr eingegangen. Beim Thema Siedlung nahmen die Einwendungen unter anderem Bezug darauf, wie dicht gebaut werden und wo das Siedlungsgebiet erweitert werden soll. Beim Thema Landschaft ging es etwa um Revitalisierungen, die Biodiversität sowie eine ökologische Infrastruktur.

Zum Thema öffentliche Bauten und Anlagen erhielt die Gemeinde Anträge zur Überprüfung der Standorte und der genauen Nutzung der einzelnen Objekte. Und nicht zuletzt thematisierten diverse Einwendungen Energiethemen und befassten sich etwa mit der Elektromobilität, Energielabels, Foto-

voltaikanlagen und der Lichtverschmutzung. In der Mitteilung schreibt der Gemeinderat auch, dass die Vorprüfung durch die kantonale Baudirektion sehr positiv ausgefallen sei.

Nun will die Gemeinde sämtliche Einwendungen zusammentragen und in die Auswertung integrieren. Damit jeder Einzelantrag ersichtlich und rückverfolgbar ist, soll ein Bericht zu den nichtberücksichtigten Einwendungen inklusive Begründungen erstellt werden. Der kommunale Richtplan ist das strategische Führungsinstrument der Gemeinde Urdorf für die langfristige Raumentwicklung und den Verkehr.