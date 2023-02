Urdorf Der Urdorfer Küchenchef Dominik Altorfer kocht neu auch im Namen der Schweiz Jungkoch Dominik Altorfer ist nun Mitglied in der Schweizer Kochnationalmannschaft. Damit erreicht er einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere.

Dominik Altorfer in seiner neuen Schürze der Schweizer Kochnationalmannschaft. zvg/Digitalemassarbeit GmbH

Im Januar 2023 erreichte Dominik Altorfer eines seiner grossen Ziele. Er ist nun eines der neuen Mitglieder der Schweizer Kochnationalmannschaft, welche vom Schweizer Kochverband zusammengestellt wird. Dies sei für ihn ein sehr schönes Gefühl: «Ich gehe einen Schritt nach dem anderen», sagt der Urdorfer am Telefon.

Diese Mitgliedschaft sei sehr zeitintensiv. «Ich trainiere neben meinem 100-Prozent-Job noch mindestens zehn Stunden pro Woche zusätzlich», erzählt Altorfer. Dabei bleibe nicht viel Zeit für Freunde oder Familie, denen er sehr dankbar für die Unterstützung sei. Das Kochen sei sein hauptsächlicher Lebensinhalt, sagt er. «Es ist meine Leidenschaft.»

Im Februar 2024 findet die nächste «Olympiade der Köche» in Deutschland statt. Am grössten internationalen Kochkunstwettbewerb der Welt können Altorfer und sein neues Team ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Bereits Ende 2021 sagte der heute 26-Jährige zur «Limmattaler Zeitung», dass eine Mitgliedschaft in der Schweizer Kochnationalmannschaft eines seiner zwei Ziele sei. Zudem dazu wollte er sich, bevor er 30 Jahre alt wird, einen Michelin-Stern erkochen. Seine Pläne beschreibt er so: «Zuerst steht die Olympiade im Fokus», sagt er. Was danach geschieht, nehme er gelassen. «Einmal geht eine Türe auf, einmal geht eine Türe zu.»

Altorder arbeitet aktuell im Zürcher Restaurant Roof Garden. Er half mit, das Restaurant aufzubauen. Dieses gehört zur Segmüller Collection, das gleich mehrere Lokale in Zürich betreibt. Weil ein Job in der Küche stressig sei, versuche er dem als Küchenchef entgegenzuwirken: «Man darf die Dinge nicht zu persönlich nehmen», sagt er. Sein Profi-Tipp: «Vorbereitung ist das A und O.»

Auch in vergangenen Jahren gab es viel zu feiern

In seiner Karriere konnte Altorfer bereits viele Erfolge feiern. Zuletzt siegte er in der TV-Show «Beef Club» auf Sat 1 Schweiz. Diese Kochsendung legt den Schwerpunkt auf die Zubereitung von Fleisch. «Es war etwas ganz Neues. Ich drehte teilweise einen ganzen Tag für 15 Minuten Material.»

«Swiss Culinary Cup 2021»: Dominik Altorfer als glücklicher Gewinner. Severin Bigler

Vor zwei Jahren gewann er überdies den «Swiss Culinary Cup»: Ein Wettkampf, der alljährlich vom Schweizer Kochverband organisiert wird. Dies bezeichnet der Urdorfer als seinen bislang grössten Erfolg. Unter anderem deshalb wurde der Jungkoch von der «Limmattaler Zeitung» als Limmattaler des Jahres 2021 nominiert. Für diesen Titel hat es aber schliesslich nicht gereicht.

Auch ausserhalb des Kochens suchte Altorfer Herausforderungen. 2019 war trat er zum Swiss Men’s Award an. Dies ist ein Männer-Preis, an welchem Teilnehmer aus der ganzen Schweiz antreten, um unter sich den perfekten Mann auszumachen.