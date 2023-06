Urdorf Der Kaffee-Meister verkauft nun vegane Glace: «Wir nehmen es in Blind-Degustationen mit allen Rahmglacen auf» Benedikt Hess ist Mitgründer der Kaffee-Kette Vicafé, nun vermarktet der Urdorfer auch vegane Glacen. Pünktlich zum Sommerbeginn will er eine eigene Glacéria eröffnen.

Auf dem Rasen des FC Urdorf verbrachte der Vicafé-Co-Gründer Benedikt Hess viel Zeit. Nun vermarktet er seine eigene Glace. Bild: Sandra Ardizzone

Eine eigene Gelateria zu besitzen, das ist wohl für viele Kinder gerade während der heissen Tage eine Traumvorstellung. Benedikt Hess, der ursprünglich aus Urdorf stammt, ist daran, sich diesen Traum zu verwirklichen. «Als ich die Anfrage erhielt, überzeugte ich meine Frau mit dem Argument, dass es schön wäre, wenn wir mit unseren Drillingen in der eigenen Gelateria Eis essen gehen könnten», sagt Hess, während er wieder einmal beim Urdorfer Fussballplatz vorbeischaut. Hier hat er früher viele Stunden auf dem Spielfeld verbracht. Heute wohnt er in Zürich, der Fussball hat ihn aber nicht losgelassen, er trainiert seine Kinder im FC Unterstrass.

Das Thema, das ihn momentan noch mehr beschäftigt, dreht sich aber eher um die Abkühlung während der Spielpause. Denn nachdem er in der Plaza Bar letzten Sommer einen Pop-up-Store eröffnet hatte, wird er demnächst an der Stauffacherstrasse 180 in Zürich seine erste Glacéria, wie er sein Verkaufslokal nennt, in Betrieb nehmen.

4 Bilder 4 Bilder Benedikt Hess gründete das Kaffee-Unternehmen Vicafé. Nun verkauft der Urdorfer auch vegane Glacen. Pünktlich zum Sommerbeginn will er eine eigene Glacéria eröffnen. Bild: Sandra Ardizzone

Kaffee, Cola und nun auch noch Glace

Nun aber der Reihe nach: Angefangen hat die Geschichte damit, dass Hess eine Anfrage von den SRF-Mitarbeitern Daniel Bertozzi und Stephan Glattfelder erhielt. «Die beiden haben eine aussergewöhnlich gute Glace mit dem Namen Bertozzi-Gelato kreiert und fragten mich, ob ich ihnen für 5000 Franken einen Businessplan schreiben könne», sagt Hess. Das Geldangebot habe er zwar ausgeschlagen, doch die Idee habe ihn nicht losgelassen. Als Mitgründer des Kaffeeunternehmens Vicafé, das aus der Cola-Marke Vivi Kola hervorgegangen ist, hatte er bereits einige Erfahrungen im Gründen eines Nahrungsmittelunternehmens.

Und er sah Potenzial im Glace-Business: «Ich war begeistert von ihrer Idee und wollte mitmachen», sagt er. Deshalb gründeten die drei mit weiteren Personen aus dem Netzwerk von Hess vor gut einem Jahr das Unternehmen Nanimale, dessen Glacen nun bereits in über 500 Freizeitlokalen und Läden erhältlich sind. So verkauft die Migros derzeit schweizweit Pistazien-, Gianduja- und Haselnuss-Glace von Nanimale.

Vegane Glacen sollen es mit Rahmglacen aufnehmen können

Doch das Geschäft habe seine Tücken, nicht zuletzt, weil die Tiefkühlkette eingehalten werden müsse und es sich um ein saisonales Produkt handle. Zusätzlich hat sich Nanimale eine weitere Bürde auferlegt: Die Gründer wollten vegane Glacen ohne chemische Zusatzstoffe kreieren, denen man nicht anmerkt, dass sie vegan sind.

Ihre Absicht war, dass die Produkte der Cremigkeit von Rahmglacen in nichts nachstehen, aber genauso schmackhaft und nicht zu süss sind. Bis die Tüftler das erreichten, scheiterten, versuchten und experimentierten sie viel.

Der Aufwand, ein veganes Eis ohne Zusatzstoffe herzustellen, schlägt auch finanziell zu Buche. So braucht es beispielsweise viel mehr Pistazien, bis deren Geschmack auch ohne Zusatzstoffe intensiv wird. Die Produktionskosten seien somit höher als bei klassischer Industrie-Glace. Doch der Aufwand habe sich gelohnt, Hess ist zufrieden mit dem Ergebnis. Und seine Kinder seien es auch. Sie hätten nun quasi einen Traum-Papa: «Manchmal prahlen die Drillinge, ihr Vater habe eine Cola-Fabrik und eine Glace-Fabrik», sagt Hess und lacht.

Auf den Glacebechern von Nanimale sind als Erstes Tiersymbole zu sehen. Diese wurden von einer iranischen Grafikerin in Teheran entworfen. Das grüne Vegan-Logo verschwindet daneben beinahe. Das ist Absicht: «Wir haben eine sehr gute Glace für alle entwickelt, die eben selbstverständlich vegan ist. Wir nehmen es in Blind-Degustationen mit allen Rahmglacen auf», sagt Hess.

Damit wolle er den Grossteil der Schweizer Kundschaft erreichen, der ja nicht vegan sei. Trotzdem war es Hess von Beginn an wichtig, pflanzliche Produkte zu verkaufen. Und er hat hohe Ziele: «Rein pflanzliche Brands wie ‹Planted› haben in anderen Kategorien bewiesen, dass es funktioniert – wir revolutionieren nun den Glacemarkt», sagt Hess, der sich seit seiner Jugend vegetarisch, aber nicht vegan ernährt.

Sein Plan sei – neben dem Vermeiden von unnötigem Tierleid –, eine breite Konsumentenschicht zu erreichen. Denn er weiss, es braucht beides: «Den grossen Unterschied, auch ökologisch gesehen, kann man erst mit grossen Volumen machen», sagt er.

Bereits 250 Leute sind Mitinhaber des Eis-Unternehmens

Nun freue er sich, mit der bevorstehenden Eröffnung der eigenen Glacéria weiter zu wachsen. Mit dieser Vorfreude ist er nicht allein: Noch bis 8. Juni sucht Nanimale mittels Crowdinvesting auf der Plattform Oomnium.com Mitinhaber, um weiter zu expandieren. Ihr ursprüngliches Ziel von 200’000 Franken haben sie bisher bereits um rund 170’000 Franken übertroffen. Die Investoren werden auch Mitinhaber. Nanimale hat mit dem Crowdinvesting bislang rund 250 neue Aktionäre ins Boot geholt. «Uns gefällt die Idee, die Firma mit der Community zu besitzen», sagt Hess.

So weit die Geschichte bis heute. Sie soll jedoch noch lange nicht zu Ende sein. Hess hat bereits neue Pläne: So will er auf den Sommer 2024 auch Cornet- und Stängelglacen verkaufen. Wenn das geschehen ist, wird sein Eis in noch mehr Badis und Klubhäusern bei Fussballmatches erhältlich sein.