Urdorf Das Kerzenziehen unter dem Sternenhimmel kam gut an Erstmals organisierten Laura Stierli und Belinda Feiertag auf dem Möhrenhof Urdorf ihren Weihnachtsevent.

10 Bilder 10 Bilder Farbiger und Bienenwachs: In stimmungsvoller Atmosphäre werden auf dem Urdorfer Möhrenhof Kerzen selber gezogen. Christian Murer

Auf dem Hofplatz loderten am Donnerstagabend Feuerschalen, eine Finnenkerze wärmte und eine Weihnachtstanne erstrahlte in der dunklen Nacht.

Laura Stierli und ihr Freund Andreas Brüniger servierten Gerstensuppe, Punsch und Glüh-Cider. Bei gemütlichem Beisammensein genossen die Anwesenden draussen an den Tischen und Bänken den Winterabend. Die Besucherinnen und Besucher konnten draussen auch Bienenwachskerzen ziehen.

Belinda Feiertag sagte zum ersten Weihnachtsevent auf dem Möhrenhof: «Ich träume seit Jahren davon, bei einem idyllischen Ambiente unter dem Sternenhimmel ein Kerzenziehen draussen zu organisieren.» Sie findet es schön, ein Kerzenziehen zu erleben, das die Weihnachtszeit einläutet. Und Laura Stierli ergänzte: «Wir wollten die Weihnachtszeit in gemütlicher Stimmung auf dem Hof einläuten und feiern.» Melanie und Ronny Trefzer aus Urdorf freuten sich in erster Linie für ihre Kinder: «Selina und Raphael hatten den Plausch am Kerzenziehen draussen in der kalten Nacht.»

Nach dem Donnerstag- und Freitagabend ist heute Samstag der dritte und letzte Tag des Weihnachtsevents mit Kerzenziehen, und zwar von 14 bis 17 Uhr. Der Urdorfer Möhrenhof hat auch einen Hofladen.