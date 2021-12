Urdorf Baustelle an der ­Bachstrasse ist jetzt in der Winterpause – am 17. Januar gehts weiter Die Arbeiten an der Bachstrasse und am Schäflibach sind auf Kurs, teilt die Gemeinde Urdorf mit. Vorerst geht die Baustelle aber in den Winterschlaf.

Schäflibach an der Urdorfer Bachstrasse: Gestern Freitag wurde noch gebaut, jetzt ist die Baustelle im Winterschlaf. Ruedi Burkart

Die Bauarbeiten an der Bachstrasse und am Schäflibach seien bisher gut vorangegangen, teilt die Gemeinde Urdorf mit. Trotz mehrerer Hochwasser im Sommer und den sehr engen Platzverhältnissen sei ein wichtiger Meilenstein erreicht und der neue Durchlass unter dem Muulaffeplatz noch vor dem Jahresende fertiggestellt worden. Nachdem nun bis gestern Freitag Strassenbauarbeiten an der Bachstrasse, der Kirchgasse und der Birmensdorferstrasse erfolgten, «geht die Baustelle in eine kleine Winterpause», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde Urdorf. Sofern es die Witterung und die Temperatur zulassen, sollen die Bauarbeiten ab Montag, 17. Januar, fortgesetzt werden. «Alle Beteiligten werden sich auch im neuen Jahr darum ­bemühen, dieses Grossprojekt mit möglichst wenig Einschränkungen umzusetzen», heisst es weiter.