Urdorf Alina Pätz mit ihrem Team für Sportpreis nominiert Die Curlerin Alina Pätz wurde als Teil des Teams Tirinzoni vom Curling-Club Aarau vom Kanton Aargau zur Sportlerin des Jahres 2022 nominiert.

An der Curling EM 2022 im schwedischen Östersund gewann das Team die Silbermedaille. Celine Stucki / WCF

«Das beste Schweizer Curling-Team spielt weiterhin im Aargau», schreibt das Departement Bildung, Kultur und Sport am Donnerstag in einer Mitteilung.

Nachdem die Curlerinnen um die Urdorferin Pätz und Silvana Tirinzoni sich 2021 an den Olympischen Spielen mit dem vierten Platz begnügen mussten, präsentierten sie sich 2022 in absoluter Topform. Zusammen mit Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat sicherten sie sich im März dank 14 Siegen in Folge den dritten Weltmeistertitel hintereinander. Im November gewannen die beiden Aushängeschilder dann in neuer Besetzung mit Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann Silber an der EM.

Neben den Curlerinnen des CC Aarau sind ebenfalls für den Sportpreis nominiert: Kickboxer Roy Cipriano, Bobpilotin Melanie Hasler, Orientierungsläufer Matthias Kyburz, Beachsoccerspieler Noel Ott und Snowboarderin Berenice Wicki. (liz)