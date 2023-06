Unterengstringen Von England nach Unterengstringen und zurück: Sie vernetzt Menschen und Länder Anike Te arbeitet seit acht Jahren in der Schweiz. Die Unterengstringerin will die Beziehung der Schweiz mit Grossbritannien fördern. Sie setzt auch auf Frauenförderung.

Anike Te moderierte Ende Mai einen Netzwerkanlass im Bio-Technopark in Schlieren. Bild: zvg

Anike Te hat hohe Ziele: Die Unterengstringerin will die Biotechunternehmen in der Schweiz und England verbinden. «Gemeinsam können Technologien geschaffen werden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen», sagt die 42-Jährige.

Von ihrem Homeoffice aus in Unterengstringen arbeitet die Chefstrategin des britischen Technologie-Unternehmens Lucideon seit Jahren an der Vermarktung neuster Materialtechnologie, die in der Luftfahrt-, Keramik- und Medizintechnologie zum Einsatz kommt.

Auch auf lokaler Ebene will Te Menschen miteinander verbinden. Deshalb organisierte sie gemeinsam mit Michela Castellani-Kleinschroth und Manuela Ghebreyesus Ende Mai einen Netzwerkanlass im Bio-Technopark in Schlieren. An diesem Vernetzungsanlass waren ausschliesslich Frauen eingeladen. Gut 60 Frauen folgten der Einladung und erschienen am Treffen.

Der Grund, warum Te vor allem Frauen fördern will, sei, dass es bislang noch schwer sei, Frauen in diesem Bereich zu finden. «Es arbeiten immer noch mehrheitlich Männer im Gebiet der Biotechnologie», sagt Te.

Zudem seien die karrierebezogenen Probleme von Männern nicht in jedem Fall identisch mit denen der Frauen. «Frauen haben vor allem im Bereich der Familienplanung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie andere Probleme als Männer.»

Junge und ältere Frauen sollen voneinander profitieren

Der Anlass habe jüngeren Frauen geholfen, sich an älteren ein Vorbild zu nehmen, gleichzeitig seien ältere Frauen von der Kraft und Kreativität von jüngeren Frauen inspiriert worden. «Es war ein einmaliger Anlass, der vielen Frauen geholfen hat. Ich hoffe, dass sie nun das Anliegen weitertragen», sagt Te. Sie resümiert: Das Engagement zur Vernetzung der Frauen sei erfolgreich gewesen. Sie werde nun aber vorerst anderen Frauen den Vortritt lassen, weitere Treffen zu organisieren. «Als Mentorin stehe ich gerne weiterhin zur Verfügung», sagt Te. Sie selbst wolle nun vor allen Dingen weiter dafür sorgen, dass Männer und Frauen gut zusammenarbeiten. «Wenn wir nicht zusammenspannen, kommen wir nicht zum Ziel», sagt Te, die mit dem Unterengstringer FDP-Kantonsrat Yiea Wey Te verheiratet ist und seit acht Jahren in der Schweiz arbeitet.

In den nächsten Monaten, so Anike Te, sei sie stark damit beschäftigt, die Technologiebetriebe der Schweiz mit denjenigen Grossbritanniens zu verbinden. «Im Moment gibt es viele Möglichkeiten der Kollaboration von Grossbritannien mit der Schweiz.» Denn Grossbritannien und die Schweiz lägen bei der EU nun beide aussen vor. So hätten sie etwas gemeinsam. Deshalb hatte Te auch Botschaftsvertreter der Schweiz und von Grossbritannien zum Frauen-Netzwerk-Anlass eingeladen.

Ehrenprofessorin in Bristol

«Ich würde mir wünschen, dass immer mehr Leute zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen», sagt Te, die an der Universität in Bristol im Bereich Synthetische Biologie als Ehrenprofessorin tätig ist. Sie wolle nun ihre Kontakte nützen, um die beiden Länder zu vernetzen.