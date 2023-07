Unterengstringen «Wir wurden überrannt»: Gehen die Fischchnusperli auch dieses Jahr in rauen Mengen weg? Der Fischerverein Kloster Fahr hat sein traditionelles Fischessen letztes Jahr erstmals in der Fischerhütte durchgeführt. Der neue Ort stiess bei den Besucherinnen und Besuchern auf Anklang. Die Verantwortlichen erhoffen sich nun auch für dieses Jahr einen Grossandrang.

Vereinspräsident Pius Biffiger sowie die beiden Vorstands- und OK-Mitglieder Roger Stierli und Marco Canal vom Fischerverein Kloster Fahr freuen sich auf das bevorstehende Fischessen in der Fischerhütte in Unterengstringen. Bild: Sandro Zimmerli

Der Andrang am letztjährigen Fischessen des Fischervereins Kloster Fahr war gross und hat die Verantwortlichen in ihrem Entscheid bestärkt, den Traditionsanlass vom Kloster in die nahe gelegene Fischerhütte zu verlegen. «Wir wurden überrannt», sagt Vereinspräsident Pius Biffiger rückblickend. Rund 200 Kilogramm Zanderchnusperli und 150 Kilogramm Pommes frites seien verkauft worden.

Beim Fischerverein hofft man auch dieses Jahr auf ein ähnliches Besucheraufkommen. Am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, wird die Fischerhütte am Chlosterweg 17 in Unterengstringen zum zweiten Mal Austragungsort des Fischessens. Der letztjährige Umzug vom Kloster Fahr auf das Vereinsgelände hatte in erster Linie damit zu tun, den Aufwand zu reduzieren. Sprich: Sowohl für den Aufbau als auch am Anlass selber wurde weniger Personal benötigt.

Besucherinnen und Besucher blieben länger sitzen

«Die grösste Herausforderung am Fischessen ist jeweils, genügend Helferinnen und Helfer zu finden», sagt Biffiger. Nun brauche man nur noch rund einen Drittel der Leute von früher.

Doch auch für die Besucherinnen und Besucher haben sich Änderungen ergeben. Bei der Fischerhütte werden die Gäste bedient und müssen nicht mehr wie früher für eine Portion Chnusperli oder ein Getränk anstehen. «Das wird sehr geschätzt», sagt Biffiger. Zudem habe man letztes Jahr festgestellt, dass die Leute länger sitzen bleiben, was wohl auch mit der Bedienung zusammenhänge.

Auch bei Regen bleibt es auf den Bänken trocken

Ein weiterer Vorteil des neuen Ortes ist, dass nun praktisch alle Plätze überdeckt sind. «Im Kloster war das nicht der Fall. Wenn es zu regnen begann, sind die meisten Besucherinnen und Besucher gegangen. Das müssen sie nun nicht mehr», so Biffiger.

Weil letztes Jahr fast alles wie gewünscht geklappt habe und es auch den Gästen gefallen habe, werde man am Konzept des erstmals 1982 ausgetragenen Fischessens auch nichts ändern, so Biffiger. Das heisst auch, dass es am Samstag wie gewohnt von 11 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr Chnusperli geben wird. Zudem bestehe auch die Möglichkeit, eine Portion Fischchnusperli über die Gasse mitzunehmen.

Eine wichtige ­Einnahmequelle

Das Fischessen ist nicht nur ein traditionsreicher Anlass, der Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Limmattal anzieht. Für den Fischerverein ist er neben den Mitgliederbeiträgen die wichtigste Einnahmequelle. Der Erlös fliesst in die Vereinskasse und kommt damit auch den Fischen selbst zugute. Denn der Verein bewirtschaftet mit dem Geld die vom Kloster Fahr gepachtete Privatfischenz, die beidseits der Limmat von der Hängebrücke bei Oberengstringen bis etwa 150 Meter unterhalb des Schäflibachs in Dietikon reicht.