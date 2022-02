Unterengstringen Sport bis Mitternacht: So soll der Jugendverein wieder reaktiviert werden Am Samstag finden in der Unterengstringer Sporthalle Büel die «Midnightsports» statt. Der Anlass wird von Jugendlichen organisiert und soll der Startschuss für ein längerfristiges Projekt sein.

Er weiss, wie es ist, in Unterengstringen aufzuwachsen: Rainer Stüssi (SVP) lanciert «Midnightsports» in der Gemeinde. Lydia Lippuner

Bislang müssen sich die Jugendlichen aus Unterengstringen jeweils nach Geroldswil begeben, wenn sie den gemeinsamen Jugendtreff der Gemeinden Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen besuchen wollen. Das soll sich bald ändern. Denn der vor einigen Jahren eingegangene Jugendverein soll wiederbelebt werden und so auch ein Ort geschaffen werden, wo sich die Jugendlichen im Dorf treffen können. Lanciert wird das Projekt mit den «Midnightsports», die am Samstag von 19 Uhr bis 24 Uhr in der Sporthalle Büel über die Bühne gehen.

Hinter der Aktion stehen Rainer Stüssi, Präsident der lokalen SVP, sowie seine Parteikollegen Stefan Guggisberg und Gemeinderat Marcel Balmer. Stüssi ist in Unterengstringen aufgewachsen. Während seiner Jugendzeit hatten die Jugendlichen noch einen eigenen Raum zur Verfügung, dessen Schlüssel sie frei verwalten konnten. So hätten sie viel Verantwortung erhalten, sagt er.

Dieses Konzept will Stüssi wieder einführen. So habe er die Oberstufe Weiningen kontaktiert und dort den Lehrpersonen und 20 Klassen sein Vorhaben vorgestellt. «Wir erklärten den Jugendlichen, dass wir unter anderem mit den ‹Midnightsports› den Jugendverein wieder aktivieren wollen, aber es ohne ihre Mithilfe nicht geht», sagt er. Der Plan sei bislang aufgegangen. Zum ersten Treffen seien bereits zwölf Jugendliche erschienen, die sich aktiv einbrachten. Beim Brainstorming für den Anlass und den künftigen Jugendverein, der im alten Schulhaus einen Raum erhalten soll, hätten meist die Mädchen die Führung übernommen, Vorschläge gebracht sowie Listen und Flyer geschrieben.

Zudem hätten die Oberstufenschüler entschieden, dass am Samstag bei den «Midnightsports» der grössere Teil der Halle zum Fussballspielen gebraucht werde, sagt Stüssi. Im anderen Teil könnten andere Sportarten betrieben werden. Am Eingang werden überdies Getränke und Snacks verkauft. Die Jugendlichen seien schnell zufrieden gewesen. «Sie wollten nicht viel, nur einen Rückzugsort», sagt Stüssi. Als der organisierte DJ absprang, anerboten sich die Jugendlichen gar, selbst für Musik zu sorgen.

Jugendliche sollen eine eigene Kasse führen

Künftig soll es auch möglich sein, einen Kinoabend oder eine Schülerdisco in Unterengstringen durchzuführen. «Diese Anlässe sollen auch für Jugendliche aus umliegenden Gemeinden zugänglich sein», sagt Stüssi. Denn die Zeiten, in denen jeder für den eigenen Garten schaue, seien vorbei. Je mehr Gemeinden involviert seien, desto mehr Jugendliche würden kommen. Auch für die Finanzierung sei gesorgt. Den Anfang mache die SVP. Der Jugendverein sei jedoch kein Parteiangebot, man habe lediglich die Initiative übernommen, danach solle die Gemeinde weiterfahren.

Dabei sollen auch die Jugendlichen mitreden. «Wir könnten den Jugendlichen beispielsweise eine Kasse anvertrauen, damit sie den Verein kostendeckend führen können», sagt Stüssi. Ideen seien jedenfalls genug vorhanden. So sei bereits die Rede von einem Seifenkistenrennen gewesen, bei dem die Jugendlichen auch einen Batzen in die Vereinskasse verdienen könnten. Würde ein Defizit resultieren, könnte immer noch die Gemeinde den Jugendlichen unter die Arme greifen, so Stüssi.

Pumptrack-Absage frustrierte die Eltern

Die Frage, ob die Initiative für die Jugendlichen nicht einfach reiner Wahlkampf sei, verneint Stüssi. Die Jugendangebote würden auch nach den kommunalen Wahlen vom 27. März weiter bestehen. Irgendwann müsse man aber einmal einen Startpunkt setzen.

Es harzt bereits seit längerem beim Jugendangebot in der Gemeinde. Seit der Gemeinderat einem Pumptrack beim Schulhaus eine Absage erteilt hatte, sei die Frustration unter den Eltern nochmals gestiegen, sagt Stüssi. «Damals wurden die Initianten blockiert. Das war schade», sagt er. Dabei sei die Jugendarbeit weder besonders kostspielig noch aufwendig. Das solle auch der Anlass am Samstag zeigen. «Man muss einfach mal etwas machen», sagt Stüssi. Dann seien die Jugendlichen schnell dabei.