Unterengstringen Rote Unterwäsche gegen böse Geister: Das Jahr des Tigers soll ihnen Glück bringen Hoidan Yu und Shida Huang feiern am 1. Februar das Chinesische Neujahr. Das Wirtepaar des Restaurants Mandarin in Unterengstringen erzählt, worauf Chinesen beim Jahresstart achten müssen.

Wirten seit 2018 im Restaurant Mandarin in Unterengstringen: Hoidan Yu und Shida Huang (von links). Das Paar setzt grosse Hoffnungen auf das Jahr des Tigers. Die chinesischen Traditionen zum Jahresstart können sie wegen der Arbeit jedoch nicht alle ausleben. Valentin Hehli

Die letzten Gäste verlassen den grossen Speisesaal im Restaurant Mandarin in Unterengstringen. «Es war ein guter Mittag, wir haben über 20 Menus gekocht», sagt Shida Huang mit einem zufriedenen Lächeln. Das sei in Coronazeiten erfreulich. Der 44-Jährige und seine 35-jährige Frau Hoidan Yu führen die im Dorf seit 1999 etablierte chinesische Gaststätte im fünften Jahr.

Die Löwenfiguren auf der Terrasse des Restaurants Mandarin machen klar, hier taucht man in das Reich der Mitte ein. Valentin Hehli

Begrüsst wird man vor dem Betreten des Lokals von zwei Löwenfiguren auf der Terrasse. Im Innern geht die Reise ins Reich der Mitte weiter. Über der Garderobe wachen chinesische Krieger in Puppenform. Rote Holzelemente mit goldenen Lettren schmücken die Decke. «Toller Blick auf die Welt», steht auf einem eingerahmten chinesischen Schriftzug im Hauptraum des Restaurants. Der Blick reicht zwar nicht in die Welt hinaus, aber zumindest auf den Kreisel an der Zürcherstrasse.

Fische im Aquarium versprechen Gewinn

Auf der Bartheke und vis-à-vis steht je ein kleines Aquarium. Im einen schwimmen Guppys, im anderen tanzen Clownfische durch die Strömung. «Fische sind ein Muss in einem chinesischen Restaurant», erklärt Huang. Das Wort Fisch klinge auf Chinesisch ähnlich wie das Wort Profit. «Sie sollen dem Restaurant Glück und Gewinn bringen.»

Glück wünscht sich das Wirtepaar auch für das neue Jahr. In China beginnt es nicht wie bei uns am 1. Januar, sondern fällt nach traditionellem chinesischem Lunisolarkalender auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. 2022 startet es am 1. Februar und läutet das Jahr des Tigers ein. Der Tiger ist eines von zwölf Tierkreiszeichen in der chinesischen Astrologie. Zusätzlich zum Tierkreiszeichen wird jedem Jahr eines der fünf Elemente zugeordnet. Am 1. Februar folgt auf das Metall-Büffel-Jahr das Wasser-Tiger-Jahr.

Am 1. Februar beginnt das Jahr des Tigers. Der Tiger ist eines von zwölf Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop und verspricht Mut, Abenteuer und Optimismus. Valentin Hehli

«In China gilt das Neujahrsfest als wichtigster traditioneller Feiertag. Es ist vergleichbar mit Weihnachten. Die ganze Familie kommt zu diesem Fest zusammen», sagt Yu. Dazu gehören auch die verstorbenen Verwandten. «Für sie decken wir auch einen separaten Tisch und servieren wie den Lebenden Ente, Spanferkel, Reis, Früchte und Reiswein.» Gefeiert werde aber nicht nur an einem Tag, sondern gut zwei Wochen lang bis zum Laternenfest, welches dieses Jahr am 15. Februar stattfindet. «Jeden Tag besucht man andere Familienmitglieder oder erhält selbst Besuch», so Huang.

Ihre Kinder erhalten rote Umschläge mit Geld

Das Restaurant schliessen wird das Paar am Neujahrstag nicht. «Aber wir werden unsere Verwandten in China und New York anrufen und ihnen einen guten Jahresstart wünschen», sagt Huang. Er und seine Frau stammen aus der Stadt Wenzhou im Süden der chinesischen Provinz Zhejiang. Weil sie arbeiten, haben sie kaum Zeit, die Traditionen ihrer Heimat zu zelebrieren. «Doch zumindest unseren drei Kindern werden wir, wie es sich gehört, rote Umschläge mit Geld schenken», sagt Yu. Ihre Söhne sind zwölf und acht Jahre alt, ihre Tochter ist fünf.

Chinesische Puppen schmücken die Garderobe im Gasthaus. Valentin Hehli

Huang sagt:

«Was am ersten Tag des neuen Jahres passieren wird, reflektiert das kommende Jahr.»

Daher seien Chinesen besonders darauf bedacht, den Neujahrstag gut über die Bühne zu bringen. Dem Glück kann man auch nachhelfen. «Rot ist ein Symbol für Glück und ein Schutz vor bösen Geistern, deshalb tragen viele Chinesen am Neujahrstag rote Unterwäsche», sagt Yu und wird dabei selbst etwas rot. Glückbringend sei auch das Öffnen von Fenstern und Türen, um das Glück während des Festes hereinzulassen.

Bloss nicht die Haare schneiden

«Als Vorbereitung auf das neue Jahr ist es zudem wichtig, das Haus zu putzen, damit das Glück Platz findet. An dieser Tradition halten wir fest. Unser Haus ist bereits blitzblank», sagt Yu und lacht. Es gibt aber auch Dinge, die man während den Festlichkeiten dringend vermeiden sollte. «Zum Beispiel sollte man sich die Haare nicht schneiden. Das bringt Unglück, da das Wort Haar auf Chinesisch gleich klingt wie das Wort Wohlstand und man diesen wegschneiden würde», erklärt Huang.

Chinesische Klassiker: Zu den beliebtesten Speisen im «Mandarin» gehören Schweinefleisch süss-sauer, Rindfleisch nach Szechuan Art, Ente mit Orangensauce und gebratener Reis. Valentin Hehli

Er und seine Frau haben sich mit der Übernahme des Restaurants in Unterengstringen einen Traum erfüllt. «Wir waren vorher auch in chinesischen Gaststätten in Zürich tätig, jedoch waren wir angestellt und nicht selbstständig», sagt Huang. Zwei Jahre nach ihrem Start im «Mandarin» brach die Pandemie aus und damit wendete sich das Blatt. «Der Betrieb lief bis dahin sehr gut. Wir hatten uns etabliert, die Gäste kamen», sagt Huang. Die Schliessung während der Lockdowns sei schwierig gewesen und auch heute würden sie wegen der Zertifikatspflicht und der Ansteckungsangst bedeutend weniger Gäste begrüssen als vor Corona.

Ente mit Orangensauce: die Leibspeise von Wirt Shida Huang. Valentin Hehli

Das hatte Konsequenzen. «Wir mussten Personal entlassen. Früher hatten wir fünf Mitarbeitende. Heute haben wir nur einen Angestellten. Das meiste machen wir selbst, ich koche und meine Frau serviert», sagt Huang. Aufgrund der Mehrbelastung und des Homeschoolings 2020 zog die Familie von Zürich nach Unterengstringen. «Unseren Kindern haben wir hier im Restaurant ein Zimmer zum Spielen eingerichtet. Die räumliche Distanz zwischen Restaurant und Wohnort funktionierte nicht mehr», sagt Yu.

Ihr grosser Wunsch für das neue Jahr ist, dass die Pandemie zu Ende geht. Huang zeigt sich positiv: «2022 steht im Zeichen des Tigers, dieser repräsentiert Mut, Stärke, Abenteuer und Optimismus.» Und gleichzeitig hat die Familie einen Tiger zu Hause. «Ich bin 1986 im Jahr des Tigers geboren», sagt Yu. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das Glück 2022 im Restaurant Mandarin wieder einziehen wird.