Unterengstringen Promis, Partner und Feuerwerk: So feierte Unterengstringen sein Dorffest Nach acht Jahren Pause stieg am Wochenende mit Dabu Fantastic, dem Duo Lapsus und vielen Attraktionen das Dorffest.

Die Unterengstringer liessen sich das Feuerwerk samt Musik zur späten Stunde nicht entgehen. Isabelle Piccand

Bereits am Freitagabend zeigte Unterengstringen mit dem musikalischen Höhepunkt Dabu Fantastic einen Festauftakt der Extraklasse. «Für das Dorffest unserer Unterengstringerinnen und Unterengstringer wollten wir nur das Beste und haben bewusst hoch angesetzt», sagte Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP).

5 Bilder 5 Bilder Nach vielen Jahren fuhren nun wieder Seifenkisten durchs Dorf. Isabelle Piccand

Für die organisatorische Umsetzung holte sich Te sogleich Hilfe aus der Musikszene in Form von Daniel Soldenhoff, der mit der Band Subzonic Schweizer Musikgeschichte geschrieben hatte. Die Unterstützung trug Früchte. Der Haupt-Act Dabu Fantastic und Kaufleuten-Legende DJ Pitsch waren am Freitagabend Publikumsmagneten über die Gemeindegrenze hinaus. Simon Wirth, OK-Präsident und ehemaliger Unterengstringer Gemeindepräsident, bestätigte: «Der Auftritt war fantastisch, Dabu Fantastic hat hervorragend mit dem Publikum interagiert.»

Kantonspolizei und Feuerwehr gaben Gas

Auf dem Festgelände traf man ein vielfältiges Angebot. Von der Pfadi bis zur Feuerwehr. So zeigte die Feuerwehr Engstringen mit einer Feuerlöschdemonstration ihr Können. Die Kantonspolizei Zürich begeisterte das Publikum mit einer Spürhund-Attraktion und der Verein Pro Kloster Fahr schenkte exzellenten Wein aus. Zur Erlebnisvielfalt trugen überdies ein Karussell sowie eine Kürbisstoss-Aktion bei. Unterengstringen lebe von der Vereinskultur, sagte Te zum Programm.

Und auch die jungen Besucherinnen und Besucher kamen nicht zu kurz. Erstmals seit vielen Jahren fand am Samstag wieder ein Seifenkistenrennen in Unterengstringen statt. Rainer Stüssi vom Unterengstringer Jugendverein organisierte von der Rennbahnaufsetzung über die Zeitmessertechnik bis zum Seifenkistenbau den ganzen Event. Insgesamt nahmen 60 kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer im Alter zwischen 7 und 13 Jahren am Sportanlass teil.

Trotz ein paar kleinen Pannen in der scharfen Kurve meisterten die Teilnehmenden aus drei Alterskategorien problemlos die Rennstrecke. Die Bestzeit fuhr Jaro Mikusik aus Unterengstringen mit 34,12 Sekunden. Rainer Stüssi zeigte sich zufrieden: «Nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit der Zeitmessung haben wir das Seifenkistenrennen gut über die Bühne gebracht.»

Am Dorffest gab es zudem ein Jubiläum zu feiern. Unterengstringen ist seit 50 Jahren die Patengemeinde der Bündner Berggemeinde Morissen, welche 2013 mit sieben weiteren Gemeinden der Surselva zur neuen Gemeinde Lumnezia fusionierte. «Dies ist keinesfalls ein Grund, die Patenschaft zu beenden. Wir freuen uns auf weitere 50 Jahre», meinte der Unterengstringer Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP).

Bündner Patengemeinde erhielt eine Holzbank

Gekonnt und mit viel Witz moderierte das Duo Lapsus. So wurden wechselweise die Reden von Simon Wirth, Marcel Balmer und Daniel Solèr, Gemeindepräsident von Lumnezia, auf eine Leinwand projiziert, um diese kurzerhand wieder mit der Off-Taste auszuschalten. Das Publikum war begeistert und die Stimmung ausgelassen. Als Geschenk wurde der Patengemeinde Lumnezia eine Holzbank als Zeichen der gegenseitigen Freundschaft überreicht.

Abgerundet wurde der feierliche Akt mit einem imposanten Feuerwerk zur späten Stunde. Mehrere hundert Personen bestaunten hinter dem Festzelt ein mit Musik synchronisiertes Feuerwerk. Gemeinderat Te sagte: «Die Unterengstringer sind rundum zufrieden.»

Am Sonntag standen dann diverse weitere Darbietungen an, so traten etwa der Männerchor Engstringen und die Schwyzerörgeli-Gruppe aus Schlieren auf.