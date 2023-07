Unterengstringen Sachbücher sind in der Bücher-Telefonkabine nicht erwünscht Die Unterengstringer nehmen kaum Sachbücher aus der Bücher-Telefonkabine mit. Deshalb soll nur noch Belletristik abgegeben werden.

Die Bibliotheksleiterin Karin Baeriswyl und Gemeindeschreiber Pascal Brun vor der Bücher-Kabine bei der Post. (27. Januar 2020) Colin Frei

Die Bücher-Kabine im Unterengstringer Sennenbüel bei der Post ist ein beliebter Ort. Täglich bringen und holen Leseratten neuen Lesestoff. «Es herrscht ein reger Austausch, das Angebot ist vielseitig und attraktiv», teilt die Gemeinde mit. Das führt dazu, dass seit der Eröffnung 2020 viele Bücher mehrfach gelesen werden.

Doch auch dieses Angebot hat seine Regeln. So solle nur Belletristik, also Romane, Thriller, Krimis, Erzählungen und Biografien in der Kabine abgegeben werden. Der Grund für diese Einschränkung ist einfach: Sachbücher wie Koch- , Länder-, Lebenshilfe-, Religion-, Technik-, Tier- und Wanderbücher finden laut dem Team der Bibliothek Unterengstringen nur selten Abnehmer. Stattdessen nehmen sie «den beschränkten Platz für gut frequentierende Bücher» in Beschlag.

Das Bibliothekenteam räumt die Bücher-Kabine zweimal in der Woche auf. Dabei sortiert es die Bücher und entsorgt gelbstichige und unansehnliche Exemplare. Da das Bibliotheksteam aber keine Kapazität habe, um immer wieder unerwünschte Bücher zu entsorgen, solle man bitte keine Sachbücher mehr in die Kabine stellen. «Wenn jemand solche Bücher weitergeben möchte oder an älteren Sachbüchern interessiert ist, empfehlen wir Brockenhäuser und Antiquariate», teilt die Gemeinde mit. Zudem dürfen die Bücher in moderaten Mengen in die Altpapiersammlung gelegt werden.