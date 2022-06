Unterengstringen Nach Rechtsstreit: Die Abrechnung für die Erweiterung des Schulhauses Büel A liegt nun vor Die Unterengstringer Gemeindeversammlung wird über vier Abrechnungen sowie die Jahresrechnung befinden. Letztere weist ein Plus von 3 Millionen Franken aus.

Die Erweiterung des Schulhauses Büel A wurde im Frühjahr 2020 fertiggestellt. Roland Schmid

An der Gemeindeversammlung von kommendem Mittwoch werden den Unterengstringer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern viele Zahlen präsentiert. Denn neben der Abnahme der Jahresrechnung der Gemeinde stehen noch vier Abrechnungen auf der Traktandenliste.

So wird die Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Büel A nochmals zum Thema werden. Die Abrechnung des 2020 fertiggestellten Baus hat sich laut dem beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung verzögert. Dies habe daran gelegen, dass der Baumeister nach Abschluss der Arbeiten zusätzliche Beträge im hohen sechsstelligen Bereich eingefordert habe. So kam es zu einem Rechtsstreit. «Die ungerechtfertigten Ansprüche des Unter­nehmers konnten allesamt abgewehrt und die Baumeisterarbeiten entsprechend der Kostenkontrolle des General­planers abgerechnet werden», schreibt der Gemeinderat in der Weisung zur Versammlung.

Die Bauabrechnung weist Kosten von knapp 4,29 Millionen Franken auf. Das sind 162'000 Franken mehr als ursprünglich vorgesehen. Die zusätzlichen Brandschutzmassnahmen machten dabei mit rund 147'000 Franken am meisten Zusatzkosten aus. Denn die kantonale Feuerpolizei habe im Rahmen der Baubewilligung weitergehende Auflagen gemacht, was nicht zuletzt in den per 1. Januar 2017 stark geänderten Brandschutzbestimmungen begründet gewesen sei.

Reservoir war günstiger als geplant

Zwei weitere Abrechnungen betreffen die Unterengstringer Wasserversorgung. Dabei geht es zum einen um den Anteil der Gemeinde Unterengstringen am Neubau des Reservoirs Gubrist, das auf Weininger Boden liegt. Die Bauabrechnung weist für Unterengstringen einen Kostenanteil von gut 505'000 Franken aus – knapp 34'000 Franken weniger als budgetiert. Die Minderkosten begründet der Gemeinderat unter anderem damit, dass kein Aufwand für die Archäologie angefallen und ein günstiges Bauverfahren im Leitungsbau angewendet worden sei.

Die Gemeinde muss allerdings nur für 356'000 Franken aufkommen, die restlichen 149'000 Franken subventioniert der Kanton Zürich. Weil die Zusicherung, dass der Kanton 30 Prozent der Gesamtkosten übernehme, erst nach Genehmigung des Baukredits gekommen sei, hätten die kantonalen Beiträge beim Baukredit noch nicht berücksichtigt werden können, erklärt der Gemeinderat.

So sieht das Wasserreservoir Gubrist in Weiningen aus. Severin Bigler

Im Rahmen des Reservoirneubaus erstellte die Gemeinde auch eine neue obere Druckzone, um die Unterengstringer Wasserversorgung an das neue Reservoir anzuschliessen. Diese Arbeiten kosteten insgesamt 1,57 Millionen Franken. Der Kredit wurde um 237'000 Franken unterschritten.

Eine weitere Abrechnung betrifft die IT-Umstellung der Gemeindeverwaltung. Mit einem Aufwand von 199'000 Franken unterschritt das Projekt den Rahmenkredit um knapp 1000 Franken und legte damit fast eine Punktlandung hin.

Jahresrechnung ist um rund 4 Millionen Franken besser als budgetiert

Am Mittwochabend befinden die Stimmberechtigten auch über die Jahresrechnung 2021. Diese schliesst mit einem Aufwand von 22,77 Millionen Franken und einem Ertrag von 25,78 Millionen Franken. Das Plus von 3,01 Millionen Franken ist rund 4 Millionen Franken besser als budgetiert. Begründet wird dies einerseits durch um 0,8 Millionen Franken höher aus­gefallene Steuererträge sowie um fast zwei Millionen Franken höher ausgefallene Grund­stückgewinnsteuern. Auf der Aufwandseite haben laut ­Gemeinderat zudem sämtliche Dienststellen leicht tiefere ­Aufwendungen verzeichnet als prognostiziert.