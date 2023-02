Unterengstringen Vier Reiheneinfamilienhäuser sollen die Quartierlücke an der Brunnmattstrasse schliessen Im September sollen die gut ein Jahr dauernden Bauarbeiten für die vier Reiheneinfamilienhäuser starten.

Die Bauprofile zeigen auf dem Grundstück bereits, wie gross die beiden Gebäude werden. Soraya Sägesser

Zwischen den vielen Häusern, die sich links und rechts der Brunnmattstrasse in Unterengstringen aneinanderreihen, sticht der grüne Fleck Land am Hang besonders hervor. Künftig wird auch an der Brunnmattstrasse 36 und 38 gewohnt: Vier Reiheneinfamilienhäuser und eine unterirdische Garage sollen auf dem eingezäunten Grundstück die Baulücke im Quartier schliessen.

Im September 2023 sollen die Bauarbeiten starten. Dies geht aus dem Baugesuch hervor, das noch bis am 1. März bei der Abteilung Hochbau der Gemeindeverwaltung Unterengstringen aufliegt. Konkret plant die DH Baudienstleistungen GmbH zwei getrennte Gebäude, in denen je zwei Reiheneinfamilienhäuser mit 5,5 Zimmern und einer Fläche von 170 Quadratmetern entstehen.

Diese Visualisierung ist Teil des Baugesuchs – so sollen die beiden Gebäude in Unterengstringen aussehen. Visualisierung: zvg

Sammelgarage mit acht Parkplätzen

Im Untergrund sollen die beiden separaten Gebäude miteinander verbunden werden. Zwischen beiden Neubauten soll die Einfahrt in die Sammelgarage gebaut werden. In dieser sollen künftig acht Parkplätze sowie Veloabstellplätze für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen. Im Aussenbereich ist entlang der Strasse zudem ein Besucherparkplatz geplant.

Die zwei neuen Wohngebäude sind drei Geschosse hoch. Im Erdgeschoss sind Wintergärten und Aussensitzplätze geplant. Auf den Dächern sind Dachterrassen und Photovoltaik vorgesehen. Aus dem Baugesuch geht hervor, dass das Projekt total 3,6 Millionen Franken kostet. Davon sollen 100’000 Franken in die Umgebungsgestaltung investiert werden.

Die Abendsonne scheint auf das noch unbebaute Grundstück. Soraya Sägesser

Die Bauarbeiten sollen gemäss Baugesuch von September 2023 bis Oktober 2024 dauern. Die Umgebungsarbeiten sollen gegen Ende der Bauzeit innerhalb von drei Monaten ausgeführt werden und im November 2024 enden.