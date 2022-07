Unterengstringen Irène Kälin und Mia Madisson kommen am 1. August ins Gartencenter Hoffmann Für die Sendung Sommertalk von TeleZüri besuchen die grüne Nationalratspräsidentin Irène Kälin und der Reality-Star Mia Madisson das Unterengstringer Gartencenter. Schaulustige sind an der Live-Sendung jedoch nicht erwünscht.

Für die Sendung Sommertalk des Fernsehsenders TeleZüri besuchen der Reality-Star Mia Madisson und die grüne Nationalratspräsidentin Irène Kälin das Unterengstringer Gartencenter. zvg/sbi

Die grüne Nationalratspräsidentin Irène Kälin besucht am 1. August das Gartencenter Hoffmann in Unterengstringen. Grund für den hohen Besuch im Limmattal ist der Sommertalk des Fernsehsenders TeleZüri, der dann gedreht wird. Die Sendung mit der höchsten Schweizerin werde live ausgestrahlt, heisst es in einer Medienmitteilung des Gartencenters. Schaulustige sind jedoch nicht erwünscht. ­Publikum sei, bis auf wenige Medienvertreter, nicht zugelassen, so die Mitteilung. Der TeleZüri-Sommertalk trifft jeweils spannende Persönlichkeiten, letztes Jahr waren es unter anderem SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und FDP-Bundesrat Ignazio Cassis.

Kälin ist nicht die einzige prominente Person, die im Gartencenter am ersten August vor der Kamera steht. Denn es werden dann gleich zwei Sendungen produziert. Zusätzlich zur Nationalratspräsidentin wird Tele­Züri auch Mia Madisson interviewen. Madisson wird in der Mitteilung als «aufstrebende Künstlerin, Musikerin, Model und Reality-Fernsehstar der Stunde» bezeichnet. Sie war einst «Bachelor»-Kandidatin. Produzentin Nicole Himmelreich sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir in der sehr schönen Location zwei tolle Sendungen produzieren dürfen.»